Pour des abonnés à un forfait mobile B&You, Bouygues Telecom annonce un enrichissement de leur offre avec des avantages B&You Max. Ils comprennent un service client dédié, 20 Go d'Internet par mois en plus en Europe et dans les DOM pour les voyageurs, l'accès à la 5G si ce n'était pas déjà le cas.

Dans sa communication, Bouygues Telecom souligne une évolution automatique, sans démarche de la part de l'abonné B&You, ni réengagement. Il ne s'agit toutefois pas d'un « cadeau » sans surcoût. Si le premier mois est offert, c'est ensuite 2 € par mois de plus sur le forfait.

La pratique paraît assez cavalière. Du moins, elle nécessite une certaine vigilance afin d'éviter une mauvaise surprise par la suite sur la douloureuse.

Une résiliation simple des avantages

Jusqu'à 2 mois après réception de l'e-mail, il est possible de renoncer à l'ajout de B&You Max dans le forfait B&You, et sans incidence pour ce dernier et son tarif habituel.

La procédure de résiliation du service Avantage B&You Max se fait via un lien proposé dans l'e-mail ou en se rendant directement dans l'Espace Client du compte Bouygues Telecom. Une autre possibilité est de contacter un conseiller au 1064.

Une démarche sans doute plus acceptable aurait été de solliciter une activation manuelle des avantages B&You Max...