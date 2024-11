C'est une offre Internet surprise de la part de Bouygues Telecom qui la place sous l'étiquette de sa marque B&You. Elle est intitulée B&You Pure fibre et se concentre sur l'accès à Internet, en faisant l'impasse sur la téléphonie - ce qui est rare - et la TV.

La bonne nouvelle est que cette offre dite 100 % fibre est associée au meilleur débit descendant, soit jusqu'à 8 Gbit/s (et 1 Gbit/s de débit montant). En matière de débit, il s'agit de la proposition la plus haut de gamme de Bouygues Telecom qui se retrouve du côté de l'offre Bbox ultym.

La mention B&You ne déçoit pas puisque le tarif de B&You Pure fibre est de 23,99 € par mois, sans engagement et avec la promesse de Bouygues Telecom que le prix n'augmentera pas la deuxième année. La box est avec une compatibilité Wi-Fi 6E, sachant que Bouygues Telecom ne fait pas encore de proposition Wi-Fi 7 dans ses offres. Un répéteur Wi-Fi 6 est en option pour 4 € par mois.

Pour recruter de nouveaux abonnés

En exclusivité sur le Web, l'offre B&You Pure fibre est disponible pour tout nouveau client fixe. Des frais de mise en service sont de 48 € et les frais de résiliation sont de 59 €.

Bouygues Telecom indique que le débit de 8 Gbit/s est conditionné par une option gratuite Débit + sur demande, " sous réserve d'éligibilité et d'équipement compatible (avec module ou carte 10G) branché en filaire. " Faute d'éligibilité, le débit maximum théorique descendant est de jusqu'à 2 Gbit/s (partagés ; jusqu'à 1 Gbit/s par équipement) et le débit montant de jusqu'à 900 Mbit/s.

" B&YOU Pure fibre adresse aujourd'hui un nouveau segment de marché : les clients qui n'utilisent pas les services voix fixe et TV et souhaitent uniquement le meilleur de la fibre ", écrit Bouygues Telecom qui cite une étude BVA. " 22 % des foyers ayant la fibre n'utilisent pas de décodeur TV FAI et seulement 16 % de la population déclare avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne. "