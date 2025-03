Jusqu'au 31 mars, Bouygues Telecom propose pendant encore quelques jours une offre exceptionnelle : en souscrivant à la Pure fibre accompagnée d'une ligne B&YOU 100 Go 5G, une réduction exclusive vous permet d'obtenir le forfait mobile B&YOU à 0,99 € pendant 12 mois au lieu de 13,99 €, soit 24,98 €/mois au total pour la box + le forfait mobile.

Pour rappel, la B&YOU Pure Fibre est une box exclusivement dédiée à l’internet fibre, sans services additionnels comme la télévision ou la téléphonie fixe.

Grâce à sa compatibilité avec le WiFi 6E, elle garantit des performances parmi les meilleures du marché. Les foyers éligibles à la technologie XGS-PON peuvent atteindre jusqu’à 8 Gb/s, tandis que les autres bénéficient d’un débit de 2 Gb/s en réception et 900 Mb/s en envoi, des vitesses supérieures à la moyenne des offres concurrentes.

Elle est au prix de 23,99 € par mois et est sans engagement.

Le forfait mobile B&YOU 100 Go 5G, également sans engagement, propose quant à lui 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Il est normalement au tarif de 13,99 €/mois.

