Bouygues Télécom vient de chambouler le monde des abonnements fibre avec une proposition audacieuse et singulière : la box B&YOU Pure Fibre avec sa connexion internet et...rien d'autre.

Même si d'autres opérateurs proposent également des box fibre seules sans décodeur, Bouygues a poussé le concept plus loin en supprimant également les appels illimités vers les fixes et mobiles, un choix qui reflète la tendance croissante des utilisateurs à abandonner le téléphone fixe.

L’accent est donc mis sur l’essentiel : une connexion internet ultrarapide, atteignant 8 Gb/s en zone XGS-PON, et une box équipée du WiFi 6E pour une diffusion optimale du débit dans le logement.

Pour moins de 24 € par mois, l’offre se positionne comme imbattable sur la qualité de la connexion et du WiFi.

Face à cette offre, les autres opérateurs peinent à rivaliser. On peut voir en effet que les abonnements se situant dans la même tranche de prix ne proposent pas des débits aussi performants et sont même plus onéreux :

RED by SFR avec sa box à 23,99 €/mois avec un débit récemment doublé à 1 Gb/s, mais l’ajout du WiFi 6 coûte 7 €/mois, portant le tarif à 30,99 €,





avec sa box à 23,99 €/mois avec un débit récemment doublé à 1 Gb/s, mais l’ajout du WiFi 6 coûte 7 €/mois, portant le tarif à 30,99 €, Sosh avec sa Série Spéciale propose un débit de seulement 400 Mb/s symétrique avec une box limitée au WiFi 5 pour 25,99 €/mois,





avec sa propose un débit de seulement 400 Mb/s symétrique avec une box limitée au WiFi 5 pour 25,99 €/mois, Free, avec sa Freebox Révolution Light à 19,99 €/mois la première année (puis 29 €), inclut TV et téléphonie mais ne dépasse pas 1 Gb/s de débit.





Bouygues Telecom a donc frappé fort en misant sur la simplicité et la performance. Si cette offre séduit durablement, les concurrents pourraient bien suivre son exemple en 2025 en lançant des forfaits similaires.