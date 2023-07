Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'offre fibre la moins chère du marché. Vous devez bien comprendre qu'elle n'est évidemment pas la plus garnie en termes de services, ni même en débits. Mais, pour la plupart des personnes utilisant internet à la maison, cette offre saura combler les besoins journaliers et vous n'aurez pas de grosses sommes mensuelles à débourser.

Bbox fit

L'abonnement fibre le moins cher est ainsi entendu chez Bouygues Telecom. Il s'agit du forfait Bbox fit qui est proposé à 17,99 € par mois la première année puis 31,99 € ensuite.

Il propose :

Des débits de 400 Mbps en envoi et en téléchargement

Les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations

Un service fibre clé en main

A noter que la connexion internet est garantie dès le premier jour avec la mise à disposition d'une clé 4G et 200 Go de données mobiles, le temps que la fibre arrive à votre domicile.

Découvrir le forfait fibre Bbox fit à 17,99 € la première année

Notons également les deux autres offres présentes chez cet opérateur avec la Bbox must à 26,99 € par mois pendant 1 an (1 Gbps / 700 Mbps de débits) et la Bbox ultym à 32,99 € par mois la première année (2 Gbps / 900 Mbps de débits, WiFi 6E...).





Et côté concurrence, signalons les offres de :