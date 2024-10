" À partir du 30 juin 2025, Bouygues Telecom mettra fin au service de toutes les offres prépayées (hors My European SIM). " Sans expliciter ce retrait, l'opérateur précise qu'il est encore possible d'acheter et d'activer des recharges pour l'une de ses offres prépayées, mais seulement jusqu'au 31 décembre prochain.

" Si vous souhaitez conserver votre numéro de ligne actuel (ndlr : portabilité du numéro), vous avez jusqu'au 30 juin 2025 pour changer d'offre. Après cette date, votre contrat sera résilié, votre carte SIM deviendra inutilisable et vous ne pourrez plus utiliser, ni récupérer votre numéro actuel ", ajoute Bouygues Telecom.

Bien évidemment, l'opérateur aiguille d'ores et déjà les utilisateurs concernés vers ses forfaits B&You ou ses forfaits Bouygues Telecom. Néanmoins, un acteur comme Free Mobile pourrait prochainement se lancer plus amplement dans les offres prépayées.

Un parc prépayé qui stagne

Selon l'autorité de régulation des télécoms Arcep, le nombre de cartes prépayées en métropole s'est stabilisé au deuxième trimestre 2024 (-2 000 cartes), après deux trimestres de baisses soutenues et un repli de 30 000 cartes au deuxième trimestre 2023.

Fin juin 2024, le parc prépayé représente 6,4 millions de cartes SIM en France métropolitaine, contre 74,4 millions pour le parc post-payé.