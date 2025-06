Bouygues Telecom annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau forfait mobile B&You. Dénommé B&You Summer Edition et avec souscription en ligne, ce forfait est 100 % eSIM. Il s'adresse aux voyageurs en intégrant plus de 110 destinations.

Selon une étude interne sur les usages des clients B&You d'avril 2024 à mars 2025, les destinations incluses dans le forfait B&You Summer Edition représentent 90 % des usages roaming à l'international.

Avec 150 Go, dont 40 Go disponibles dans les plus de 110 destinations à travers le monde, B&You Summer Edition est au prix de 14,99 € par mois sans engagement. D'après Bouygues Telecom, une « part significative des clients B&You » ont déjà basculé sur une eSIM.

Pour la période estivale qui s'ouvre

« Ce nouveau forfait B&You Summer Edition séduira les voyageurs en quête d'une bonne connectivité à prix maîtrisé partout dans le monde », déclare Bruno Duarte , le directeur grand public de Bouygues Telecom.

Parmi les destinations incluses et pour la connectivité des voyageurs internationaux, Bouygues Telecom met en avant l'Europe (Suisse, Monténégro, Serbie…), l'Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Sénégal…), Amérique (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine…), l'Asie (Chine, Inde, Japon, Malaisie…) et l'Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande).

À noter que le forfait B&You Summer Edition sous cette forme ne devrait toutefois pas survivre au-delà de cette période estivale.