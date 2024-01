Bouygues Telecom fait ses soldes et le consommateur devrait fortement apprécier tant l'offre est, pour le coup, vraiment très intéressante et novatrice, c'est en effet la première fois que Bouygues propose gratuitement 3 options d'habitude payantes !

Aujourd'hui, vous devrez donc porter une grande attention au forfait mobile B&You service Max 100 Go à 13,99 € par mois, sans engagement, et qui intègre donc gratuitement l'option 5G (facturée d'habitude 3 €/mois) mais aussi l'option B.tv illimitée avec 70 chaînes TV en direct non décomptées de l’enveloppe internet, et enfin l'Assistance+ qui permet un accès privilégié au service clients par téléphone.

Bouygues propose le choix parmi quatre forfaits B&You mais sans conteste le forfait 100 Go est celui à recommander:

Ces forfaits sont tous sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement.

Tous ces forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, un volume de data de respectivement 1, 20, et 100 Go 5G et 200 Go 5G en France dont respectivement 1, 14, 25 et 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Découvrir le forfait mobile B&Yoo 100 Go à 13,99 €



Mais la concurrence n'est pas inactive, vous pourrez ainsi découvrir les offres de Sosh avec ses forfaits 1, 40, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, ou d'Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 €, de Free Mobile et son forfait 140 Go à 12,99 € par mois, ou encore de RED et ses 4 forfaits 5, 40, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois.

Et du côté des opérateurs virtuels, signalons l'excellent YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec un forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) et avec 111 Go de données mobiles.