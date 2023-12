Bouygues Telecom prépare ses offres de Noël et cela se ressent immédiatement.

Découvrez aujourd'hui deux superbes forfaits mobiles B&You sans engagement, avec comme indiqué l'option 5G offerte (facturée d'habitude 3 €/mois) mais aussi 6 mois d'abonnement au service Amazon Prime (livraison gratuite, Prime Vidéo avec des films et séries, Amazon Music pour de la musique en illimité...).

Vous aurez donc le choix parmi quatre forfaits B&You :

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps.

Le forfait 130 Go 5G est particulièrement bien positionné en terme de rapport qualité vs prix, à conseiller sans hésiter.

Tous ces forfaits intègrent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et également un volume de données mobile de respectivement 5, 20, et 130 Go 5G et 200 Go 5G en France dont respectivement 5, 14, 30 et 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Découvrir les forfaits mobiles B&You



Et concernant la concurrence, découvrez les propositions de Sosh et ses forfaits 1, 20, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 € 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, ou d'Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 €, de Free Mobile et son forfait 140 Go à 12,99 € par mois, ou encore de RED et ses 4 forfaits 5, 20, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois.

Signalons également l'offre du MVNO YouPrice sur réseau Orange ou SFR (préférez Orange) avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) avec 111 Go de data.