Bouygues Telecom renouvelle sa gamme de forfaits mobiles. Le changement concerne les Forfaits Bouygues Telecom avec engagement de 12 mois sans smartphone et 24 mois avec avantages smartphone et facilités de paiement, tandis que les forfaits B&You sans engagement ne bougent pas.

Tous les Forfaits Bouygues Telecom sont désormais compatibles avec la 5G qui est incluse sans surcoût. Auparavant, la 5G était réservée aux forfaits de l'opérateur avec 100 Go de data ou plus. Pour son réseau 5G, Bouygues Telecom annonce couvrir actuellement en France plus de 14 000 communes et plus de 3 habitants sur 4.

Pour l'Internet mobile, les enveloppes de data sont en outre plus copieuses. Les forfaits 130 Go et 240 Go s'effacent pour des forfaits 150 Go et 300 Go. Il y a toujours un forfait 100 Go, tandis que le Forfait Bouygues Telecom avec 200 Go est uniquement valable pour une nouvelle souscription.

Un forfait 5 Go en supplément

Avec les forfaits 150 Go et plus, une partie de l'enveloppe de data est valable pour davantage de destinations à l'étranger sans supplément. Jusqu'au 15 novembre prochain, ces mêmes forfaits et celui avec 100 Go comprennent 6 mois d'abonnement à Prime d'Amazon.

Pendant 24 mois et pour l'ensemble des forfaits, le service de sécurité Norton est inclus gratuitement. À 5 € par mois, un forfait supplémentaire de 5 Go est par ailleurs réservé à toute nouvelle souscription à une offre Bbox et à un Forfait Bouygues Telecom.

Des tarifs en baisse... comme la durée des promotions

Les clients Bbox continuent de profiter de remises qui sont de 2 € à 5 € par mois sur le prix des Forfaits Bouygues Telecom. Les prix sont globalement stables, et même en baisse pour les forfaits 150 Go et 300 Go plus généreux en data.

Par contre, Bouygues Telecom suit la tendance d'Orange et SFR avec des tarifs promotionnels qui passent d'une période de 12 mois à 6 mois. De quoi au final se rattraper sur les baisses de prix concédées.