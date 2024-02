Bouygues Telecom tape un grand coup, avec une offre qui devrait chambouler le marché, du moins au niveau des opérateurs nationaux.

L'opérateur propose ainsi un imbattable forfait mobile B&You 80 Go au tout petit prix de seulement... 8,99 € par mois et sans engagement ! Et si vous souhaitez la 5G, il ne vous en coûtera que 3 € de plus par mois.

Pour rappel, Bouygues propose 4 forfaits B&You :

Ces forfaits sont sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. Ils intègrent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, un volume de data de respectivement 20, 80, et 130 Go 5G et 200 Go 5G en France dont respectivement 16, 20, 35 et 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM.





Découvrir le forfait mobile B&Yoo 80 Go à 8,99 €



Chez la concurrence, on trouve Sosh avec ses forfaits 1, 40, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5G à 19,99 €, Free Mobile et son forfait 110 Go à 10,99 € par mois, ainsi que RED et ses 3 forfaits 20, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99, 10,99 et 17,99 € par mois.

Et n'oublions pas YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) et avec 111 Go.