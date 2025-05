« Votre compagnon de voyage pour une connectivité mondiale (eSIM) ». En partenariat avec CG Communications, Bouygues Telecom introduit une solution baptisée InternationalSIM et basée sur la technologie eSIM.

Pour les voyageurs du monde entier, le propos est de permettre d'acquérir un forfait prépayé valable dans plus de 200 destinations. Une application InternationalSIM est disponible sur Android et iOS, en plus d'un site dédié.

« Accessible via un QR code ou depuis l'application mobile, l'eSIM garantit aux utilisateurs un accès immédiat et fiable au réseau local du pays dès leur arrivée à destination », écrit Bouygues Telecom.

Client Bouygues Telecom ou pas

« Pour les voyageurs étrangers se rendant en France et en Europe, InternationalSIM propose une gamme de forfaits attractifs incluant un forfait data de 30 Go avec appels et SMS illimités en France et en Europe pour 29,90 euros. »

Quant aux voyageurs français et sans besoin d'être client de Bouygues Telecom, l'opérateur souligne « une opportunité de bénéficier d'une connexion dans plus de 200 destinations de manière rapide, fluide et sans mauvaise surprise de surcoût ».

Dans le cadre d'un voyage aux États-Unis, il est proposé des forfaits de 1 Go à 20 Go de données pour des prix de 4,50 € à 24,90 €. Avec une durée de validité de 30 jours, les appels et SMS ne sont pas inclus.