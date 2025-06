Dans le contexte d'une explosion du temps d'écran chez les enfants et les pré-adolescents, avec des inquiétudes que cela suscite, Bouygues Telecom annonce une montre connectée portant le nom de Kids Watch.

Sans accès à internet et associée à un forfait dédié, cette montre connectée avec carte SIM intégrée se pose en alternative au smartphone, et plus exactement pour retarder l'âge du premier smartphone. C'est tout de même assez inattendu de la part d'un opérateur mobile.

« Nous permettons aux familles d'introduire la technologie de manière progressive, sécurisée et adaptée à l'âge de l'enfant, pour qu'ils grandissent sereinement dans un monde connecté », déclare Bruno Duarte, directeur grand public de Bouygues Telecom.

Pour la sécurité et l'autonomie, sans les dérives du Web

Afin de répondre aux angoisses des parents, la Kids Watch écarte donc volontairement tout accès à internet et aux réseaux sociaux. L'idée est d'offrir l'essentiel pour que les enfants gagnent en autonomie dans leurs déplacements, tout en restant dans un cadre entièrement maîtrisé par les parents.

L'appareil se concentre sur des fonctions telles que les appels et messages limités à une liste de contacts autorisés, la géolocalisation avec mode de suivi direct, la définition de zones de sécurité avec notification d'alerte aux parents en cas de sortie du périmètre.

Un mode école évite les sonneries et bloque l'interface des messages durant les heures de classe. Par ailleurs, un bouton SOS permet de prévenir les parents en cas d'urgence. En la matière, la Kids Watch de Bouygues Telecom ne réinvente pas la roue.

Une démarche aussi commerciale

Disponible à partir du 23 juin, la solution Kids Watch de Bouygues Telecom se compose de la montre connectée à 1 € et 4 € par mois pendant 24 mois, un forfait bloqué et sans engagement. Ce dernier est à 4,99 € par mois pour les clients B.iG (Bbox + forfaits) ou 9,99 € par mois pour les autres clients.

L'intérêt réside principalement dans une solution clé en main. Pour Bouygues Telecom, il s'agira aussi de s'aventurer dans un autre secteur, à l'heure d'une concurrence féroce sur le marché des forfaits mobiles. De là à imaginer une fidélisation de futurs adolescents pour leur premier smartphone…