Bouygues Télécom fournit deux offres box 4G et 5G pour pas cher, destinées aux moins de 26 ans. Que l'on soit en mobilité ou bien dans un endroit dépourvu de connexion internet viable (fibre ou ADSL), il peut être intéressant de passer par le réseau cellulaire afin de profiter d'une connexion rapide et, qui plus est, à prix modéré ,dans le cadre de cette offre réservée aux jeunes.

Ces boitiers recevant la 4G ou la 5G ne nécessitent pas de câblage particulier ni d'installation, il vous suffit de les brancher au secteur et d'y insérer une carte SIM. De plus il s'agit d'offres sans engagement et vous avez même la possibilité de suspendre votre offre pendant 2 mois (idéal quand vous partez en vacances d'été). Découvrons-les en détail.

4G Box

L'opérateur Bouygues Télécom propose une offre 4G Box à 22,99 € par mois et celle-ci comprend :

Internet illimité

Wifi 5

Jusqu'à 220 Mbps en débit descendant et 38 Mbps en montant

en débit descendant et 38 Mbps en montant Plus de 70 chaines sur smartphone, tablette et ordinateur

Prime offert pendant 12 mois puis 6,99 € par mois

Cette offre 4G Box de Bouygues Télécom est proposée à 22,99 € par mois sans engagement et sans condition de durée.





5G Box

Bouygues Télécom fournit également une offre 5G Box à 27,99 € par mois qui inclut :

Wifi 6

Internet illimité

Jusqu'à 1,1 Gbps en téléchargement et 58 Mbps en envoi

en téléchargement et 58 Mbps en envoi + de 70 chaines pour tablettes, ordinateurs et smartphones

Amazon Prime offert pendant 12 mois puis 6,99 € par mois

Ce forfait 5G Box est commercialisé à 27,99 € par mois sans engagement.





Et si vous avez plus de 26 ans (!), les mêmes offres sont également disponibles, en 4G et en 5G.

Et toujours chez Bouygues Télécom, n'oubliez pas de consulter les promotions concernant les forfaits mobiles, dont un très intéressant 40 Go de data à moins de 10 € !