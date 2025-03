« À la suite d'un incident technique entre 5h et 7h vous avez pu rencontrer des difficultés pour utiliser vos services. Nos équipes se sont mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension. »

Tout en présentant ses excuses pour la gêne occasionnée, Bouygues Telecom confirme une panne de grande ampleur et le réveil matinal chaotique pour une frange de ses abonnés Bbox et mobile. Ils ont été dans l'impossibilité de se connecter à Internet, de passer ou de recevoir des appels.

Un réseau fixe et mobile qui a donc souffert d'un incident technique, dont la nature n'est pas plus amplement détaillée pour le moment, même si la piste d'une cyberattaque sur des serveurs est écartée. Le retour progressif à la normale est enclenché et se fait d'ores et déjà sentir.

Quand il y a des plaintes sur X...

Sur Downdetector, le pic des difficultés a été enregistré à 6h56. Il est en relation avec plusieurs milliers de rapports de panne d'utilisateurs qui ont été recueillis à partir de diverses sources, y compris des réseaux sociaux comme X.

Le nombre de signalements a connu une augmentation brutale par rapport aux valeurs normales, ce qui a eu pour effet de générer une alerte. Désormais, les signalements se rapprochent à grande vitesse d'une situation redevenue stable.

À noter que dans une moindre mesure, des sursauts de signalements de panne ont également été constatés pour SFR, voire Free et Orange, mais sans être aussi significatifs. Pour Bouygues Telecom, le « mystérieux » incident est considéré résolu.