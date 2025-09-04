Avec Smart Change, Bouygues Telecom revendique « la seule offre du marché qui permet d'avoir un nouveau smartphone chaque année à moitié prix ». Cette offre sera disponible à partir du 8 septembre prochain et complète l'arsenal d'outils de fidélisation de l'opérateur.

Une mécanique bien huilée

Le fonctionnement de Smart Change est simple en apparence. Le client souscrit à un crédit sur 36 mois à taux zéro pour financer son nouveau terminal, en plus d'un forfait.

Au bout de 12 mois, il peut rapporter son téléphone en boutique, choisir un nouveau modèle, et Bouygues Telecom se charge de solder le crédit restant.

L'opérateur présente Smart Change comme la solution idéale pour les fans de technologie. « S'offrir chaque année le smartphone dernier cri à moitié prix, c'est désormais possible avec Smart Change ! », déclare Bruno Duarte, directeur Grand public de Bouygues Telecom. L'ancien appareil est reconditionné pour une seconde vie.

Avec un forfait mobile musclé

La promesse d'un téléphone à moitié prix est alléchante. Pour un smartphone à 979 € et sa restitution en bon état, le calcul de Bouygues Telecom est que le client paiera 1 € d'acompte après remboursement de 80 € sur demande, puis une mensualité de 24,95 € par mois, soit 300,40 € payés au bout de 12 mois.

Un potentiel surcoût se niche dans l'obligation de souscrire à un forfait de 200 Go ou plus, ce qui représente une dépense mensuelle plus importante et alourdit la douloureuse par rapport à un forfait mobile plus standard. Qui plus est, avec un engagement de 24 mois.

Le forfait Bouygues Telecom 200 Go ou plus est à partir de 36,99 € par mois pendant 12 mois, puis 46,99 € par mois. Il existe des ristournes pour les clients Bbox.