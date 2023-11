Début 2024 et pour les clients Bbox Smart TV équipés d'un modem compatible, une trentaine de chaînes dites à forte audience (généraliste, information, sport et divertissement) profiteront d'une diffusion sous la gouverne d'une technologie Multicast Adaptive Bitrate (Multicast ABR) pour le streaming vidéo.

Cette technologie concerne l'OTT (Over The Top), qui ne passe pas par le réseau d'un FAI, et la possibilité d'utiliser les capacités multicast, comme c'est le cas pour la distribution des contenus en IPTV.

Bouygues Telecom indique que le déploiement du Multicast ABR va permettre de " rationaliser l'impact des flux dédiés au streaming vidéo sur le réseau ", tout en assurant une qualité d'expérience vidéo optimale.

Une réduction de trafic de plus de 90 %

La solution retenue est celle de Broadpeak avec sa technologie nanoCDN Multicast ABR et un logiciel en tête de réseau. Ce logiciel " convertit les flux ABR et les prépare à la distribution en Multicast. " Dans les modems, l'agent nanoCDN convertit le flux reçu en Unicast avant la diffusion sur la Smart TV.

Selon Bouygues Telecom, la technologie nanoCDN Multicast ABR permet une réduction de plus de 90 % du trafic par rapport à un contenu diffusé en Unicast.

La technologie Multicast ABR a été mise en production à partir du mois de mai dernier. Une activation progressive pour quelques chaînes aurait permis d'obtenir une diminution de 94 % du volume de données transportée au cours des trois derniers mois.

Une première en France

La technologie Multicast ABR développée par Broadpeak est déjà déployée par Orange pour la distribution de contenus sportifs de DAZN en Espagne. Bouygues Telecom souligne être le premier opérateur à le faire en France.