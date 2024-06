Dans le cadre de son offre haut de gamme Bbox ultym en fibre optique, Bouygues Telecom introduit le WiFi garanti. Sur demande, cette solution repose sur une clé 4G incluse. Directement connectée à la box, elle permet de bénéficier d'une connexion internet de secours en cas de panne.

" En cas de coupure internet, la clé branchée sur la box prend le relais en quelques secondes seulement tout en conservant automatiquement le Wi-Fi de la Bbox. Sans aucune intervention du client ni paramétrage, les ordinateurs, les imprimantes, les thermostats connectés et tous les autres appareils appairés à la box continuent de fonctionner ", explique Bouygues Telecom.

L'intérêt sera ainsi un basculement transparent et ne nécessitant pas de modifier des paramètres Wi-Fi pour les appareils connectés du foyer. Une fois la panne résolue, la connexion fibre est automatiquement rétablie, ce qui permet alors de récupérer la téléphonie fixe et la TV.

Aussi en situation de mobilité

Pour l'option WiFi garanti, Bouygues Telecom envoie une clé 4G et une carte SIM à insérer. La clé 4G est branchée via USB à la Bbox et sans forme de limitation.

La clé 4G peut toutefois aussi être utilisée en déplacement en France métropolitaine pour 50 Go par mois, 30 minutes d'appels par mois et SMS illimités.

La solution WiFi garanti concerne pour le moment les nouveaux abonnés Bbox ultym, mais elle sera disponible ultérieurement pour les anciens abonnés.