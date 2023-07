La fibre a été largement déployée dans l'Hexagone grâce au plan France Très Haut Débit et si la dernière portion du programme peine à être finalisée, le maillage global permet à un grand nombre d'utilisateurs et d'entreprises de profiter du très haut débit.

Les forfaits les plus généreux dans les zones les mieux desservies permettent d'atteindre un débit descendant de 1 à 2 Gbps pour plusieurs centaines de Gbps en débit montant.

L'opérateur Bouygues Telecom veut aller encore plus loin en proposant une option Débit+ qui permettra de grimper encore en débit descendant, pour une connexion "jusqu'à 4 fois plus rapide" !

XGS-PON sur les Bbox Ultym

Cela est rendu possible grâce à la technologie XGS-PON (10 Gigabits Symmetric - Passive Optical Network) qui vient se superposer au GPON de la fibre optique classique.

Avec XGS-PON, ce sont des débits descendants jusqu'à 8 Gbps qui deviennent accessibles aux abonnés, avec un débit montant atteignant 1 Gbps. Cela pourra couvrir des usages pouvant être limités par les débits actuels, comme le téléchargement de fichiers volumineux, le streaming vidéo en haute définition ou le gaming haute qualité.

Pour particuliers et entreprises

Il faudra un équipement spécifique mais Bouygues Telecom a tout prévu et indique que les box de son offre Bbox Ultym sont déjà compatibles XGS-PON. Il suffira de brancher le module SFP fourni (Small Form Factor Pluggable) et utiliser le port Ethernet 10 Gbps de la box pour goûter aux débits quadruplés.

On pourra en plus les partager dans toute la maison en WiFi 6E grâce aux répéteurs WiFi fournis avec l'offre Bbox Ultym. L'option Débit+ qui déverrouille ces possibilités est proposée à 5 € TTC / mois (sans engagement) pour les particuliers (mais dans un premier temps réservée "aux Parisiens", en attendant un déploiement étendu) et 4,17 € HT / mois pour les clients Bbox Pro+ éligibles, avec 8 Gbps descendants et 2 Gbps montants, ouvrant de nouvelles opportunités pour les applications cloud.