Une box 5G permet un accès rapide à internet sans fil, une solution idéale pour les foyers en zones mal couvertes par la fibre ou encore dépendantes de l’ADSL.

Voyons les box 5G que proposent Free, SFR, Bouygues Telecom et Orange.

Free Box 5G : la seule box 5G avec WiFi 7 + options TV

Sans engagement, la Free Box 5G est à 29,99 €/mois pendant 1 an puis à 39,99 €/mois avec le WiFi 7 et l'appli OQEE by Free avec 240 chaînes TV.

On trouve également en option Canal+ la chaîne en live, inclus 3 mois puis à 15,99 €/mois, ainsi que Max inclus pendant 3 mois puis à 5,99 €/mois.

SFR Box 5G : appels illimités inclus et appli TV

La Box 5G de SFR est au tarif de 39,99 €/mois sans engagement avec jusqu'à ↓ 1,1 Gb/s ↑ 150 Mb/s, le WiFi 6, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France ainsi que 130 chaînes TV avec l'appli SFR TV.

Bouygues Télécom 5G Box et 5G Box TV + 5G Box spécial -26 ans

La 5G Box de Bouygues est à 40,99 €/mois avec jusqu'à ↓ 1,1 Gb/s ↑ 58 Mb/s et WiFi 6.

Vous avez la possibilité de choisir la version 5G Box avec TV à 44,99 €/mois avec plus de 180 chaînes et 30 replays sur TV grâce à la clé B.tv.

Les deux box sont sans engagement.

La 5G Box est également disponible pour les -26 ans au tarif spécial de 29,99 €/mois sans engagement.

Orange 5G+ Home

La box 5G+ Home d'Orange est à 42,99 €/mois sans engagement, avec le 1er mois satisfait ou remboursé. Elle offre jusqu’à 1 Gb/s descendant et le WiFi 6.

Les 18-26 ans peuvent bénéficier de la 5G+ Home au prix spécial de 29,99 €/mois.