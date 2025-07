Après Orange, Free, Bouygues Télécom et SFR, c'est au tour de RED de proposer sa box 5G pour les utilisateurs n'ayant pas accès à la fibre.

La RED box 5G est une solution d'accès à internet à domicile qui utilise le réseau mobile 5G comme alternative à la fibre ou à l'ADSL. Elle est conçue pour offrir une connexion à très haut débit de manière simple et flexible.

La connexion s'effectue via le réseau 5G et la box fournie est compatible avec la norme WiFi 6 pour une diffusion optimale du signal dans votre logement.

Les débits théoriques peuvent atteindre jusqu’à 1,1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 150 Mb/s en envoi.

L'offre de base n'inclut pas d'appels. Cependant, vous pouvez ajouter un service de téléphonie avec les appels illimités vers les lignes fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM pour 5 € de plus par mois.

La RED box 5G est proposée à 29,99 €/mois et est sans engagement.

Cette offre est donc particulièrement adaptée aux personnes qui ne sont pas éligibles à la fibre optique mais qui disposent d'une bonne couverture 5G. C'est également une excellente solution pour ceux qui cherchent une installation très rapide, sans l'intervention d'un technicien.

Voici les autres box 5G disponibles sur le marché :