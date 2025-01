Lancée en novembre dernier, la B&You Pure Fibre de Bouygues Télécom est la première box fibre entièrement axée sur l'accès à internet, sans inclure de service de téléphonie ni de télévision.

Proposée à 23,99 €/mois et sans engagement, elle comprend donc :

Des débits jusqu'à 8 Gbit/s en descendant et 1 Gbit/s en montant,

Une box fibre équipée du WiFi 6E.

Option disponible : répéteur WiFi 6 pour 4 € par mois.

À noter que des frais de mise en service de 48 € s'appliquent.

Voici maintenant les box concurrentes sans décodeur :

RED Box de RED by SFR : disponible sans engagement, cette offre est à 23,99 € par mois pour une connexion fibre avec des débits symétriques jusqu'à 1 Gb/s et le WiFi 5. Elle inclut également l'application RED TV, donnant accès à 35 chaînes TV sur les appareils connectés. Les frais de mise en service sont offerts en ce moment.





On peut voir que les abonnements équivalents, sans décodeur et se situant dans la même gamme de prix, proposent des débits moins performants à des tarifs plus élevés. La B&You Pure Fibre est également la seule box de la liste à proposer le WiFi 6E. Cependant, RED, Sosh et Orange proposent les appels illimités et une application TV.

La box B&You Pure Fibre semble donc bien être la solution idéale pour ceux qui recherchent seulement des débits élevés, sans téléphone ni options TV, à un prix attractif.