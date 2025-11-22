Le Black Friday s'impose comme le moment idéal pour optimiser votre abonnement internet fixe. Bouygues Telecom offre des solutions pour tous les budgets (de la Bbox Destockage économique à l'ultra-rapide Wi-Fi 7) tout en faisant un cadeau non négligeable durant cette période : les frais de mise en service sont offerts sur l'ensemble de ses offres Fibre, Pure Fibre et Destockage. L'occasion idéale pour monter en gamme ou baisser votre facture sans frais de départ !

B&You Pure Fibre : la puissance sans contrainte

Pour ceux qui recherchent la performance sans TV ni téléphonie, l'offre B&You Pure Fibre est idéale.

Elle propose le Wi-Fi 7 ultra-performant, garantissant un flux exceptionnel pour tous vos appareils.

ultra-performant, garantissant un flux exceptionnel pour tous vos appareils. Le prix est fixe à 23,99 €/mois , vous protégeant des augmentations de tarif.

, vous protégeant des augmentations de tarif. L'offre est sans engagement, vous donnant une liberté totale.

Un répéteur Wi-Fi est offert le premier mois, puis disponible pour 3 €/mois.

⚡️ Découvrir la B&You Pure Fibre à à 23,99 €/mois

L'offre Destockage : la Box Wi-Fi 5 à prix mini

Pour un tarif imbattable, l'offre Destockage se positionne comme un excellent compromis pour ceux qui souhaitent un package complet.

C'est une offre 3P (Triple Play) qui regroupe trois services : une connexion internet / TV / téléphone fixe, des forfaits mobiles avec des réductions et l'accès à des chaînes TV avec le décodeur.

Elle utilise la technologie Wi-Fi 5.

Son prix de départ est de 19,99 €/mois , avant de passer à 29,99 €/mois après un an .

, avant de passer à . Cette offre nécessite un engagement de 1 an.

⚡️ Découvrir la Box Wi-Fi 5 à 19,99 €/mois pendant 1 an

Bbox Fibre : performance et services avec engagement

Pour ceux qui préfèrent une offre complète avec engagement de 12 mois, Bouygues Telecom propose trois options couvrant tous les besoins :

➡️ Bbox Fit : elle offre la performance du Wi-Fi 6 pour un accès internet de qualité au prix de 28,99 €/mois. Idéal pour un usage quotidien simple et efficace.

➡️ Bbox Must : cette formule monte en gamme en proposant toujours le Wi-Fi 6 mais avec l'accès à la TV inclus, le tout pour 35,99 €/mois.

➡️ Bbox Ultym : c'est l'offre la plus puissante. Elle inclut le Wi-Fi 7 et l'accès à la TV, au tarif de 44,99 €/mois.

Ces trois offres Bbox Fibre nécessitent un engagement de 12 mois et bénéficient également des frais de mise en service offerts.