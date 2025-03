En ce moment, Bouygues Télécom propose jusqu'à 350 € d'économies sur ses packs Bbox must ou ultym avec PS5, avec en plus les frais de mise en service de 48 € offerts.





La PS5 Slim numérique passe ainsi à 99 € au lieu de 449 €, soit 350 € de remise, tandis que la PS5 Slim affiche un prix de 269 € au lieu de 549 €, soit 280 € de remise.

Voici maintenant un rappel de ce que proposent les deux box fibre.

À noter que, puisque les offres Bbox must gaming et Bbox ultym gaming incluent une PS5 à tarif réduit, cela entraîne un coût supérieur par rapport aux versions classiques des deux abonnements.

Bbox must gaming

La Bbox must est à 42,99 €/mois pendant 1 an puis 49,99 €/mois et vous engage sur 2 ans. Si vous êtes client B.iG, le prix restera le même après 1 an.

Elle comprend :

Jusqu'à 2 Gb/s - 900 Mb/s ,

, WiFi 6,

Box TV 4K WiFi + 180 chaînes,

Prime, Universal+ et Cafeyn offerts 6 mois,

Frais de mise en service offerts.

Bbox ultym gaming

La Bbox ultym est disponible à 50,99 €/mois pendant 1 an puis 57,99 €/mois avec un engagement de 2 ans. Ici non plus, le prix ne change pas après 1 an pour les clients B.iG.

La box propose :

jusqu'à 8 Gb/s - 1 Gb/s ,

, WiFi 6E + répéteurs sur demande,

+ répéteurs sur demande, Box TV 4K HDR WiFi + 180 chaînes,

WiFi garanti même en cas de coupure,

Prime, Universal+ et Cafeyn offerts 1 an ,

, Frais de mise en service offerts.





