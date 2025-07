Plusieurs fournisseurs proposent actuellement des abonnements performants et sans envolée de prix après quelques mois, l’idéal pour profiter d’une connexion rapide sans alourdir son budget. Voici une présentation des 4 offres en question.

B&You Pure Fibre

L'offre de B&You se concentre sur l'essentiel : une connexion internet extrêmement performante, sans services additionnels qui pourraient alourdir la facture.

Débit : jusqu'à 8 Gb/s partagés en téléchargement et 1 Gb/s en envoi.

jusqu'à 8 Gb/s partagés en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. WiFi : norme WiFi 7 (avec un répéteur WiFi 7 disponible en option pour 3 €/mois).

norme WiFi 7 (avec un répéteur WiFi 7 disponible en option pour 3 €/mois). Services : aucun service de télévision ou de téléphonie fixe n'est inclus.

aucun service de télévision ou de téléphonie fixe n'est inclus. Prix : 23,99 €/mois (sans engagement).

Si vous êtes un gamer, un streamer, un créateur de contenu ou si vous travaillez à distance avec des fichiers très lourds, la vitesse et la symétrie de cette offre sont imbattables. Elle convient parfaitement à ceux qui ont déjà leurs propres solutions pour la TV (via des applications comme myCANAL, Netflix, etc.) et qui n'utilisent jamais de téléphone fixe.

Freebox Pop S

Tout comme la B&You Pure Fibre, Free propose une version épurée de sa célèbre Pop, axée sur une très haute vitesse de téléchargement et un WiFi de dernière génération pour couvrir tout le logement.

Débit : jusqu'à 5 Gb/s partagés en téléchargement et 900 Mb/s en envoi.

jusqu'à 5 Gb/s partagés en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. WiFi : norme WiFi 7 avec un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande.

norme WiFi 7 avec un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande. Services : cette offre ne comprend ni service TV ni ligne téléphonique fixe.

cette offre ne comprend ni service TV ni ligne téléphonique fixe. Prix : 23,99 €/mois (sans engagement).

Elle est parfaite pour les familles nombreuses ou les foyers ultra-connectées. Le débit descendant très élevé permet à plusieurs personnes de regarder des vidéos en 4K, de jouer en ligne et de télécharger des fichiers simultanément sans aucun ralentissement. Le répéteur inclus en fait également une solution idéale pour les logements sur plusieurs étages ou avec des murs épais, garantissant une excellente couverture partout.

RED Box

RED by SFR joue la carte de la flexibilité et de la polyvalence en proposant une offre modulable qui inclut une partie téléphonie très complète.

Débit (au choix) :

Standard : jusqu'à 1 Gb/s symétrique avec WiFi 5. Optionnel (+5 €/mois) : jusqu'à 2 Gb/s partagés en téléchargement, 1 Gb/s en envoi avec WiFi 6.

Services : appels illimités vers les fixes (France, DOM, +100 destinations) et vers les mobiles (France, DOM).

appels illimités vers les fixes (France, DOM, +100 destinations) et vers les mobiles (France, DOM). Prix : 19,99 €/mois ou 24,99 €/mois (sans engagement + mise en service offerte).

Cette box est destinée à l'utilisateur polyvalent qui reste attaché à la téléphonie. Si vous avez besoin d'une connexion internet solide pour le quotidien (télétravail, streaming) tout en passant régulièrement des appels depuis votre ligne fixe vers des mobiles ou vers l'étranger, c'est le forfait le plus complet et économique pour cet usage.

Boîte Sosh

Sosh propose une offre très équilibrée qui combine une connexion rapide, un matériel de qualité et des services essentiels comme la TV via application.

Débit : jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi.

jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi. WiFi : norme WiFi 7 avec la nouvelle Livebox S.

norme WiFi 7 avec la nouvelle Livebox S. Services : appels illimités vers les fixes (France, DOM, +100 destinations) et accès à l'appli TV d'Orange.

appels illimités vers les fixes (France, DOM, +100 destinations) et accès à l'appli TV d'Orange. Prix : 24,99 €/mois (sans engagement + mise en service offerte).

C'est le meilleur compromis si vous souhaitez une connexion très performante avec le dernier WiFi, sans renoncer à la téléphonie fixe et à un accès simple à la télévision (via smartphone, tablette ou TV connectée). La présence de la Livebox S est également un gage de qualité et de stabilité du réseau Orange.