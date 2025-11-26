Les géants des télécoms proposent actuellement des forfaits qui redéfinissent le rapport prix/débit. Que vous cherchiez la vitesse pure, le meilleur rapport qualité-prix ou un forfait complet avec services TV, voici notre sélection de cinq box incontournables du moment.

1. La performance inégalée : B&You Pure Fibre, le débit à prix cassé

L'offre : la B&You Pure Fibre (sans engagement) se positionne comme l'une des meilleures offres du marché en termes de performances brutes.

(sans engagement) se positionne comme l'une des meilleures offres du marché en termes de performances brutes. Le prix : 23,99 €/mois.

➡️ Pourquoi c'est un bon plan : pour moins de 25 € par mois, vous accédez à des vitesses fulgurantes, atteignant jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement grâce au WiFi 7. C'est le choix parfait pour les gamers, les télétravailleurs intensifs ou les foyers avec de nombreux appareils connectés.

2. L'alternative économique et rapide : Freebox Pop S, le WiFi 7 abordable

L'offre : la Freebox Pop S offre un excellent équilibre entre technologie de pointe et tarif abordable.

offre un excellent équilibre entre technologie de pointe et tarif abordable. Le prix : 23,99 €/mois.

➡️ Pourquoi c'est un bon plan : avec un débit pouvant aller jusqu'à 5 Gb/s et le WiFi 7 intégré, la Freebox Pop S rivalise directement avec ses concurrents haut de gamme. Elle représente un rapport performances/prix exceptionnel pour ceux qui ne veulent pas sacrifier la vitesse pour le budget.

3. La simplicité et la qualité du réseau : Boîte Sosh + TV, la fiabilité Orange à moindre coût

L'offre : la Boîte Sosh (sur le réseau Orange) est synonyme de stabilité et de fiabilité, avec un service TV complet pour 5 € de plus.

(sur le réseau Orange) est synonyme de stabilité et de fiabilité, avec un service TV complet pour 5 € de plus. Le prix : 29,99 €/mois (au total avec le décodeur).

➡️ Pourquoi c'est un bon plan : elle propose un débit de 2 Gb/s et le WiFi 7, combiné à l'accès à 200 chaînes TV. Pour ce prix, vous bénéficiez de la qualité reconnue du réseau fibre d'Orange, avec l'avantage d'un service client entièrement en ligne pour des démarches rapides.

4. Le pack multimédia complet : SFR Fibre Power, le WiFi 7 et 200 chaînes

L'offre : la SFR Fibre Power se distingue par son bouquet de services.

se distingue par son bouquet de services. Le prix : 36,99 €/mois.

➡️ Pourquoi c'est un bon plan : bien que légèrement plus chère, cette offre justifie son prix avec des débits jusqu'à 2 Gb/s, la technologie WiFi 7, et surtout, l'accès à plus de 200 chaînes TV. C'est le forfait idéal pour les foyers qui regardent beaucoup la télévision et qui recherchent une box compatible avec les dernières normes technologiques.

5. L'offre tout-en-un et évolutive : Freebox Pop, la polyvalence sans compromis

L'offre : la Freebox Pop classique est une valeur sûre avec son prix remisé la première année.

classique est une valeur sûre avec son prix remisé la première année. Le prix : 29,99 €/mois pendant 1 an, puis 39,99 €/mois.

➡️ Pourquoi c'est un bon plan : avec 5 Gb/s de débit et le WiFi 7, elle est déjà très performante. De plus, elle inclut un décodeur TV donnant accès à 300 chaînes. C'est l'option la plus polyvalente pour ceux qui recherchent un forfait premium avec un prix d'appel attractif.