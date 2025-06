Chaque opérateur propose en ce moment une box fibre avec décodeur TV inclus, à prix abordable et sans hausse au bout de 6 mois ou d’un an. Voici les différentes options disponibles :

RED Box Fibre + TV : proposée à 22,99 €/mois sans engagement, elle inclut des débits jusqu'à 1 Gb/s en symétrique, les appels illimités vers les fixes de 100 pays et les mobiles de France, ainsi qu'un décodeur Connect TV avec 35 chaînes.

De plus, les frais de mise en service de 39 € sont offerts en ce moment.

SFR Fibre Power S : disponible à 29,99 €/mois avec un engagement de 12 mois, elle offre un débit jusqu'à 1 Gb/s en symétrique avec WiFi 6, les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et un décodeur TV 4K avec 160 chaînes.

Orange Série Spéciale Livebox Lite Fibre : à 29,99 €/mois, cette offre comprend un débit jusqu'à 1 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant, les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations et des mobiles des USA et du Canada, ainsi qu'un décodeur 4K avec 200 chaînes. Elle vous engage sur 12 mois.

Série client B&YOU : sans engagement et réservée aux clients avec un forfait mobile B&YOU, cette box est au tarif de 29,99 €/mois. Elle comprend un débit jusqu'à 1 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant, le WiFi 6, les appels illimités vers plus de 110 pays et un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes.

Boîte Sosh Fibre + TV : pour 29,99 €/mois en optant pour l'option décodeur (5 €/mois), elle vous fait profiter d'un débit amélioré jusqu'à 2 Gb/s en descendant et 800 Mb/s en montant, du WiFi 7, du réseau Orange, des appels illimités vers plus de 100 pays et d'un décodeur TV 4K avec 211 chaînes. La Boîte Sosh est toujours sans engagement.

Mentionnons également la Freebox Révolution Light : bien qu'affichant un changement de tarif au bout d'un an, elle reste tout de même sous la barre des 30 € et elle vous fait profiter d'un prix très avantageux pendant une année.

D'abord proposée à 19,99 €/mois pendant 1 an puis à 29,99 €/mois sans engagement, elle inclut un débit jusqu'à 1 Gb/s en descendant et 900 Mb/s en montant, les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations et un décodeur TV HD avec OQEE Ciné et 240 chaînes.