Jusqu'au 9 octobre inclus, les nouveaux clients d'Orange peuvent bénéficier de 2 mois offerts sur 4 offres Livebox : les Série Spéciale Just Livebox Fibre, Livebox Fibre, Livebox Up Fibre, et Livebox Max, sous forme d’une offre de remboursement sur facture.

Pour profiter de ces 2 mois gratuits, il faudra retourner votre demande à Orange via un formulaire à envoyer avant le 9 décembre 2024 minuit.

On commence avec l'offre d'entrée de gamme, la Série Spéciale Just Livebox Fibre.

Elle propose :

Des débits de jusqu'à 400 Mbit/s en symétrique et WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et les DOM,

200 Go offerts en partage de connexion sur mobile Orange ou Sosh, ou sur une Airbox de prêt en cas de déménagement ou de panne.

En souscrivant aux offres internet d'Orange, vous pouvez également économiser jusqu’à 180 €/an sur vos forfaits mobile Orange.

La Série Spéciale Just Livebox Fibre est à 19,99 € par mois pendant 6 mois puis à 33,99 € par mois avec un engagement de 1 an et en ce moment avec 2 mois offerts.

Voici les 3 autres Livebox bénéficiant des 2 mois d'abonnement gratuits :