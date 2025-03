Vous cherchez une box internet au meilleur prix ? Découvrez notre comparatif des offres les plus abordables chez chaque opérateur.

RED box : jusqu’à 1Gb/s en symétrique, appli TV et option pour augmenter le débit

La RED box est proposée à 19,99 €/mois sans variation de prix, sans engagement et avec en ce moment les frais de mise en service offerts (soit 39 €).

On y trouve :

Jusqu’à 1Gb/s en symétrique ,

, WiFi 5,

Appels illimités vers les fixes de 100 pays et les mobiles de France,

Application RED TV avec 35 chaînes.

Les options suivantes sont également disponibles :

Jusqu'à ↓2Gb/s partagés ↑1Gb/s et WiFi 6 à 7 € par mois,

Décodeur à 3 €/mois,

100 chaînes à 2 €/mois.

La RED box est idéale si vous êtes à la recherche d'une box haut débit à prix fixe et sans décodeur inclus.

Bbox fit : l'essentiel avec le tarif le moins cher pendant 1 an





La Bbox fit est proposée à 19,99 €/mois pendant 1 an puis à 32,99 €/mois avec un engagement de 1 an. Elle comprend :

Jusqu’à 600 Mb/s en téléchargement ,

, Le WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays,

L'installation.

Elle est idéale si vous ne souhaitez aucun service TV et que vous n'avez pas besoin de débits très élevés.

Freebox Révolution Light : tarif le moins cher pendant 1 an avec décodeur inclus

Tout comme la Bbox Fit, la Freebox Révolution Light est proposée à 19,99 €/mois pendant un an. Toutefois, elle est sans engagement et reste un peu plus avantageuse sur le long terme, son prix passant ensuite à 29,99 €/mois. Elle inclut :

Jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mb/s en montant ,

WiFi double-bande,

WiFi double-bande, Disque dur de 250 Go intégré,

Player TV Révolution avec lecteur Blu-Ray intégré,

240 chaînes TV incluses,

OQEE Ciné + application OQEE by Free,

Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations.

Prime Video, Canal+, Famille by Canal, Max et Netflix sont également proposés en option.

La Freebox Révolution Light est idéale si vous recherchez une box abordable avec le décodeur inclus et avec des débits un peu plus élevés que la Bbox fit.

Série Spéciale Just Livebox Fibre : l'essentiel avec la fibre d'Orange

La Série Spéciale Just Livebox Fibre est à 19,99 € /mois pendant 6 mois puis à 33,99 €/mois avec un engagement de 1 an, avec en ce moment 2 mois offerts.

Jusqu'à 400 Mb/s en symétrique ,

, WiFi 5,

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et de plus de 110 destinations,

Appels illimités vers les mobiles USA et Canada.

La Série Spéciale Just Livebox Fibre est idéale si vous souhaitez simplement profiter de la fibre d'Orange sans option TV et sans débits élevés.

Pour rappel, la boîte Sosh est à 25,99 €/mois sans changement de tarif et avec un nouveau débit de jusqu’à 1 Gb/s en descendant et jusqu’à 800 Mb/s en envoi, idéale pour bénéficier de la fibre d'Orange avec des débits beaucoup plus élevés.

SFR Fibre Starter : prix fixe, décodeur inclus et jusqu'à 1 Gb/s en symétrique

La SFR Fibre Starter est disponible à 29,99 €/mois sans changement de tarif et avec un engagement de 1 an.

Les frais d'ouverture de service, d'une valeur de 49 €, sont également offerts en ce moment

La box comprend :

Jusqu'à 1 Gb/s en symétrique ,

, WiFi 5,

Décodeur SFR Box 7 TV (inclus mais possibilité de ne pas le prendre),

160 chaînes TV incluses + appli SFR TV,

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations.

La SFR Fibre Starter est idéale si vous recherchez une box dont le prix ne bouge pas, avec du haut débit et le décodeur inclus.