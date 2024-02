Parmi toutes les offres promotionnelles et les hausses de prix chez presque tous les opérateurs en ce moment, il peut être difficile de choisir la meilleure option pour sa box fibre.

Mais si on compare les tarifs, la RED Box à 25,99 euros par mois, sans engagement et sans changement de tarif à prévoir même après 1 an, est bien la box internet la moins chère du marché.

Si sur 1 an, elle revient à 312 euros, tout comme la Bbox fit de Bouygues (18,99 € par mois pendant 6 mois puis 32,99 € ensuite avec engagement 1 an), sa principale concurrente coûte toutefois 624 euros sur 2 ans grâce à son tarif fixe, contre 708 euros pour la Bbox fit. RED l'emporte donc.

Plus intéressante dans la durée, la RED Box est également plus avantageuse. La télévision n'est certes pas intégrée dans l'offre de base, mais la box offre un accès à 35 chaînes de la TNT grâce à l'application RED TV.

Elle propose des débits ascendant et descendant de 500 Mb/s (contre 400 Mb/s pour la Bbox fit), le WiFi 5, les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et l'option d'appels illimités vers les mobiles de France est offerte en ce moment (+5 €/mois en temps normal).

De plus, les options suivantes vous permettent de compléter l'offre à un tarif attractif :

WiFi 6 avec débit descendant de 2 Gb/s et ascendant de 700 Mb/s pour 7 € de plus par mois

Décodeur TV Connect Android 4K pour 3 € de plus par mois

100 chaînes au lieu de 35 pour 2 € de plus par mois



À noter que le raccordement est gratuit et que vous pouvez bénéficier d'un remboursement jusqu'à 100 € sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur Internet.

Voici les autres offres que l'on peut trouver chez la concurrence :