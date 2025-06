Longtemps réservés aux professionnels ou aux usages très spécifiques, les débits de fibre optique dépassant les 5 Gb/s commencent à s'inviter dans les foyers français. Si un débit de 1 Gb/s est déjà amplement suffisant pour la plupart des usages actuels, l'augmentation constante du nombre d'appareils connectés par foyer (smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectées, consoles de jeux, systèmes de domotique), la généralisation de la très haute définition (UHD, 8K) et le développement de services gourmands en bande passante (cloud gaming, réalité virtuelle / augmentée) poussent les opérateurs à proposer des offres toujours plus puissantes.

Les débits de plus de 5 Gb/s permettent de :

Diffuser plusieurs flux vidéo en 8K simultanément sans aucune latence.

Télécharger des fichiers volumineux (jeux vidéo, films en haute qualité) en quelques secondes.

Assurer un télétravail fluide avec visioconférences multiples et transferts de données lourds, même si plusieurs personnes utilisent la connexion intensivement.

Offrir une expérience de gaming en ligne optimale avec un ping minimal.

Gérer un écosystème domotique dense avec une réactivité instantanée.

Les offres fibre à plus de 5 Gb/s

Actuellement, Free et Bouygues Telecom sont les principaux acteurs sur le segment de la fibre optique grand public proposant des débits supérieurs à 5 Gb/s.

Free : La Freebox Ultra et Ultra Essentiel



Free a frappé fort avec le lancement de ses nouvelles Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Celles-ci positionnent Free comme un acteur majeur de l'ultra haut débit, en proposant des débits fibre symétriques impressionnants.

Freebox Ultra : C'est l'offre la plus complète et la plus puissante de Free. Elle intègre un débit théorique descendant pouvant atteindre jusqu'à 8 Gb/s et un débit montant jusqu'à 8 Gb/s. Cette box est pensée pour les foyers les plus exigeants en matière de connectivité, et inclut également un bouquet étendu de services (streaming, TV, etc.). Elle est proposée à 49,99 €/mois pendant 1 an puis 59,99 €/mois et est sans engagement.

Freebox Ultra Essentiel : Cette version est une alternative plus abordable de la Freebox Ultra, se concentrant sur la performance pure. Elle offre les mêmes débits fibre théoriques : jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 8 Gb/s en envoi. Elle représente un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui privilégient la puissance de connexion sans les services additionnels de l'offre Ultra complète. L'abonnement est à 39,99 €/mois pendant 1 an puis 49,99 €/mois sans engagement.

Ces deux Freebox sont compatibles avec le WiFi 7.

Bouygues Telecom : La Bbox ultym Fibre



Bouygues Telecom n'est pas en reste et propose également une offre fibre très performante avec sa Bbox ultym, à 44,99 €/mois pendant 1 an puis 51,99 €/mois avec engagement de 1 an.

La Bbox ultym offre un débit descendant pouvant atteindre jusqu'à 8 Gb/s et un débit montant jusqu'à 1 Gb/s. Bien que le débit montant soit inférieur à celui de Free sur ses offres Ultra, 1 Gb/s reste un très bon débit pour la majorité des usages d'envoi de données. Elle inclut également le WiFi 6E.

Quid d'Orange et SFR ?

Orange et SFR proposent également des débits très élevés, atteignant parfois les 8 Gb/s sur certaines de leurs offres les plus haut de gamme.

Orange : Ses offres les plus performantes, comme la Livebox Max Fibre, peuvent atteindre jusqu'à 8 Gb/s en débit descendant. Orange met en avant la stabilité de son réseau et une couverture étendue, offrant ainsi des performances de pointe notamment sur des zones très denses ou pour des usages professionnels.

SFR : De la même manière, SFR propose des débits allant jusqu'à 8 Gb/s sur des offres comme la SFR Fibre Premium. Ces débits sont souvent atteints via une agrégation de lignes ou sur des ports Ethernet spécifiques de la box. SFR s'aligne ainsi sur la compétition pour offrir des performances maximales à ses abonnés premium.