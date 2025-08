Dans un marché des télécoms ultra-compétitif, chaque opérateur tente de se démarquer avec des arguments bien précis : la puissance, le prix, la flexibilité ou l'équilibre des services. Aujourd'hui, zoom sur les box fibre haut-débit jusqu'à 2 Gb/s, pour vous permettre de trouver celle qui correspond vraiment à vos besoins et à votre budget.

La SFR Fibre Power : la puissance tout-en-un

L'offre SFR Fibre Power se positionne clairement sur le segment premium et complet. Elle s'adresse à ceux qui veulent un maximum de services avec une connexion robuste.

Prix : 36,99 € par mois .





. Engagement : 12 mois.





Débit : Jusqu'à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 1 Gb/s en envoi .





en téléchargement et . WiFi : Fournie avec la SFR Box 8, compatible WiFi 6 .





. TV : Un service très complet avec 200 chaînes incluses via le décodeur Connect TV sous Android. En bonus, Netflix, Disney+ et Prime Video sont offerts pendant 6 mois.





Téléphonie : Appels illimités vers les fixes (plus de 100 destinations) et les mobiles en France métropolitaine.





Pour qui est-elle idéale ?



La SFR Fibre Power est parfaite pour les familles nombreuses et les utilisateurs qui consomment beaucoup de contenus en streaming 4K, jouent en ligne et ont de multiples appareils connectés simultanément. C'est la solution "tranquillité" par excellence, avec un package de services TV très attractif dès le départ.

La RED Box Fibre : la championne de la modularité

RED by SFR adopte ici une stratégie inverse : un prix d'appel agressif et une offre de base que l'on peut enrichir selon ses besoins. C'est l'approche "à la carte".

Prix : 24,99 € par mois (avec l'option 2 Gb/s incluse, frais de mise en service de 39 € offerts).





(avec l'option 2 Gb/s incluse, frais de mise en service de 39 € offerts). Engagement : Sans engagement.





Débit & WiFi : La box de base est la SFR Box 7. Pour obtenir un débit jusqu'à 2 Gb/s et le WiFi 6 , il faut souscrire une option à 5 €/mois .





et le , il faut souscrire une . TV : Très modulable. L'application RED TV (35 chaînes) est la base. Pour un décodeur TV, il faut ajouter 3 €/mois, et pour passer à 100 chaînes, 2 €/mois supplémentaires.





Téléphonie : Appels illimités vers les fixes inclus. L'option pour les appels illimités vers les mobiles de France est à 5 €/mois.



Pour qui est-elle idéale ?

La RED box s'adresse à ceux qui veulent maîtriser leur budget et ne payer que pour ce qu'ils utilisent. Elle est idéale pour les personnes qui regardent peu ou pas la télévision traditionnelle et qui n'ont pas besoin des appels illimités vers les mobiles. Sa flexibilité sans engagement séduira ceux qui aiment pouvoir changer d'opérateur facilement.

La Boîte Sosh : la dernière technologie sans engagement

Sosh mise sur la qualité du réseau de sa maison mère et sur l'intégration des dernières technologies, comme le WiFi 7, tout en conservant une grande flexibilité.

Prix : 24,99 € par mois .





. Engagement : Sans engagement.





Débit : Jusqu'à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 800 Mb/s en envoi .





en téléchargement et . WiFi : Équipée de la nouvelle Livebox S, compatible WiFi 7 .





. TV : L'Appli TV d'Orange est offerte sur demande pour un accès sur mobiles et tablettes. Pour une expérience complète sur téléviseur avec le décodeur Ultra HD 4K, une option est disponible à 5 €/mois.





Téléphonie : Appels illimités vers les fixes de France et de plus de 100 destinations.





Pour qui est-elle idéale ?



La Boîte Sosh est parfaite pour ceux qui veulent profiter du WiFi 7 et de la performance du réseau Orange sans être liés par un contrat d'un an. Elle convient aux utilisateurs qui privilégient une connexion internet de pointe et qui considèrent la télévision comme une option secondaire.

La Livebox Fibre d'Orange : la puissance du réseau et des services

Cette offre est la proposition principale d'Orange. Elle combine la puissance du réseau, la dernière technologie WiFi et un service TV complet dès le départ, le tout avec la fiabilité de l'opérateur historique.

Prix : 29,99 € par mois pendant 12 mois , puis 42,99 €/mois.





, puis 42,99 €/mois. Engagement : 12 mois.





Débit : Jusqu'à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 800 Mb/s en envoi .





en téléchargement et . WiFi : Livebox S, compatible avec la norme WiFi 7 .





. TV : Service complet avec 200 chaînes incluses via le Décodeur UHD 4K.





Téléphonie : Appels illimités vers les fixes (France et plus de 110 destinations) ainsi que vers les mobiles des États-Unis et du Canada.



Pour qui est-elle idéale ?

La Livebox Fibre s'adresse à ceux qui cherchent une offre premium, équilibrée et performante sur le réseau Orange. Elle est parfaite pour les foyers qui veulent le meilleur de la technologie (WiFi 7) et un service TV complet inclus, sans passer par des options. L'ajout des appels illimités vers les mobiles nord-américains est un avantage décisif pour les personnes ayant des proches ou des liens professionnels outre-Atlantique.

La Bbox must de Bouygues : l'équilibre à prix promo

La Bbox must de Bouygues Telecom joue la carte de l'équilibre en proposant une offre très complète à un tarif promotionnel agressif la première année, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix.

Prix : 17,99 € par mois pendant 1 an , puis 42,99 €/mois.





, puis 42,99 €/mois. Engagement : 12 mois.





Débit : Jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi .





et . WiFi : Modem WiFi 6 avec un répéteur WiFi 6 inclus si nécessaire (selon diagnostic).





avec un répéteur WiFi 6 inclus si nécessaire (selon diagnostic). TV : Plus de 180 chaînes, un décodeur TV 4K et un enregistreur de 100 heures.





Téléphonie : Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays.



Pour qui est-elle idéale ?



La Bbox must est destinée à ceux qui recherchent une offre très complète (internet rapide, TV, téléphonie illimitée vers les mobiles) et qui sont prêts à s'engager un an pour bénéficier d'un prix de lancement très attractif. Elle est parfaite pour les familles qui veulent tous les services sans payer le prix fort la première année.