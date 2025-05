Voici les meilleures box fibre du moment combinant internet haut débit, accès à la TV et tarif stable sous la barre des 30 €/mois, sans augmentation à prévoir.

À noter que toutes les box présentées, sauf SFR, proposent des options payantes (débits plus élevés, chaînes TV en plus, répéteurs...).

RED box : 1 Gb/s en symétrique et appels vers 100 destinations

La RED box de RED by SFR est à 20,99 €/mois (le prix vient tout juste de fortement diminuer, profitons-en !) sans engagement avec :

Des débits jusqu'à 1 Gb/s en symétrique et WiFi 5,

et WiFi 5, Les appels illimités vers les fixes de 100 pays et mobiles de France,

Le décodeur Connect TV avec 35 chaînes.

À noter que la mise en service est offerte en ce moment (valeur 39 €).

Orange Série Spéciale Livebox Fibre : WiFi 6E et 200 chaînes TV

La Série Spéciale Livebox Fibre d'Orange est proposée à 29,99 €/mois avec un engagement de 1 an. Elle comprend :

Des débits jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi avec WiFi 6E ,

et avec , Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et de plus de 110 destinations ainsi que vers les mobiles USA et Canada,

Le décodeur UHD 4K avec 200 chaînes.

Les frais de mise en service de 49 € sont aussi offerts en ce moment chez Orange.

SFR Fibre Power S : 1 Gb/s en symétrique et répéteur WiFi 6 inclus

La Fibre Power S de SFR est au tarif de à 29,99 €/mois et vous engage durant 1 an. Elle inclut :

Des débits jusqu'à 1 Gb/s en symétrique et WiFi 6 ,

et , Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France,

Le décodeur Connect TV Android avec 160 chaînes,

1 répéteur WiFi 6.

SFR offre en ce moment les frais de mise en service (valeur 49 €).

Freebox Pop : 5 Gb/s en téléchargement et WiFi 7

La Freebox Pop figure dans cette sélection, car, malgré son augmentation après un an, elle offre un bon rapport qualité-prix durant les 12 premiers mois : 29,99 €/mois comme les autres box, mais avec en plus un débit en téléchargement supérieur et le WiFi 7.



Elle propose donc :