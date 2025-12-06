Vous cherchez la meilleure connexion internet du moment mais vous hésitez entre la puissance brute et une offre tout compris économique ? Difficile de faire un choix quand les opérateurs proposent des technologies et des services aussi différents. Voici un comparatif détaillé pour vous aider à trancher entre deux poids lourds : la RED Box et la B&YOU Pure Fibre.

Deux stratégies pour 1 € d'écart

Le match se joue dans un mouchoir de poche au niveau tarifaire, mais avec deux philosophies radicalement différentes. Pour seulement 1 € de plus par mois, B&YOU fait le pari de la puissance brute. Son offre Pure Fibre délaisse les options annexes pour tout miser sur une vitesse de connexion ultra-rapide de 8 Gb/s et le WiFi 7 dernière génération. C'est le choix de la performance avant tout.

En face, RED by SFR joue la carte de l'équilibre pour 22,99 €. L'opérateur propose un débit certes plus modeste de 2 Gb/s partagés, mais se distingue par l'inclusion des appels illimités vers les mobiles. Côté divertissement, l'offre reste légère : pas de décodeur physique, mais un accès à la télévision via une application de 35 chaînes. C'est donc le duel entre la vitesse absolue et une formule un peu plus polyvalente incluant la téléphonie mobile.

B&YOU Pure Fibre : la performance brute

La B&YOU Pure Fibre est clairement destinée aux utilisateurs exigeants, aux familles nombreuses connectées ou aux gamers qui ne veulent aucun ralentissement. Pour environ 1 € de plus que sa concurrente, elle propose des performances d'une catégorie bien supérieure.

Une vitesse record



Avec un débit descendant pouvant aller jusqu'à 8 Gb/s et 1 Gb/s en envoi, cette box se place directement dans la catégorie des offres Premium. Pour donner une idée, c'est théoriquement quatre fois plus rapide que ce que propose la concurrence sur ce segment de prix.

Le WiFi 7 dernière génération



C'est le grand atout de cette offre. Le WiFi 7 assure une latence quasi nulle et une excellente stabilité, même si de nombreux appareils sont connectés simultanément. Un répéteur WiFi 7 est même disponible en option pour les grands logements.

L'accompagnement



B&YOU inclut une assistance par téléphone pendant les 2 premiers mois. C'est un point rassurant pour l'installation et la mise en service, avant de basculer sur une gestion 100% numérique via l'application.

RED Box : la communication et l'essentiel

RED by SFR propose ici une offre plus traditionnelle pour 22,99 € par mois. Si elle est moins puissante techniquement, elle compense par l'inclusion de la téléphonie mobile, absente chez sa rivale.

Un débit très confortable et fiable



Avec 2 Gb/s partagés en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, la connexion est largement suffisante pour du streaming 4K sur plusieurs écrans. Le terme "partagé" signifie que la vitesse totale est répartie entre vos appareils, ce qui reste très rapide pour un usage quotidien. La box fonctionne avec le WiFi 6, une norme éprouvée et performante.

La communication incluse



C'est le véritable point fort de RED face à la Pure Fibre : l'offre inclut les appels illimités vers les fixes de 100 pays et, surtout, vers les mobiles en France. C'est un point crucial si vous utilisez encore votre ligne fixe pour appeler des proches sur leur portable.

La télévision en version numérique



L'offre TV est présente mais basique : pas de décodeur physique, seulement un accès à 35 chaînes via l'application RED TV. C'est une solution de dépannage pour regarder la télé sur tablette, smartphone, ou via une clé type Chromecast branchée sur votre téléviseur.

Le verdict : laquelle est faite pour vous ?

Le choix final dépendra de votre priorité absolue : la vitesse ou les appels.

➡️ Choisissez la B&YOU Pure Fibre si : vous voulez la connexion la plus rapide du marché et le meilleur WiFi possible (WiFi 7). C'est le choix logique pour les télétravailleurs qui manipulent de gros fichiers ou les joueurs en ligne qui cherchent le ping le plus bas possible.

➡️ Choisissez la RED Box si : vous avez absolument besoin d'appeler les mobiles depuis votre fixe. C'est aussi le choix à faire si vous voulez économiser ce petit euro mensuel et que l'absence de décodeur TV ne vous dérange pas, l'application vous suffisant pour regarder la TNT occasionnellement.