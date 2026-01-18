Face à la multiplication des abonnements de streaming, de nombreux Français se posent la même question : pourquoi continuer à payer pour un décodeur TV qui reste éteint ? Choisir une offre fibre "Dual-Play" (internet + téléphonie seulement) est devenu le levier principal pour réduire ses factures fixes sans sacrifier la qualité de sa connexion.

Le choix de la simplicité : les offres "Pure Data"

Pour ceux qui cherchent avant tout un prix plancher, deux acteurs historiques dominent le segment du sans engagement :

Sosh propose ici une offre épurée. C'est la solution idéale pour ceux qui privilégient la fiabilité. Ici, pas de décodeur TV inclus, mais la possibilité d'accéder aux chaînes via l'application TV d'Orange sur smartphone et tablette. RED by SFR : elle offre une base fibre solide et très abordable, avec la liberté d'ajouter ou non des options. C'est souvent l'offre la moins chère du marché pour ceux qui veulent une fibre efficace sans aucun matériel superflu.

La performance sans le superflu : l'alternative B&You et Free

Si vous avez besoin de débits plus puissants pour le télétravail ou le gaming, mais que la télévision classique ne vous intéresse pas, d'autres solutions s'offrent à vous :

lancée pour répondre précisément à cette demande, l'offre de Bouygues Telecom se concentre sur l'essentiel : une connexion ultra-rapide (jusqu'à 8 Gb/s et Wi-Fi 7) et rien d'autre. C'est un choix radical et performant qui élimine tous les frais liés aux services audiovisuels. Freebox Pop S : Free a franchi un nouveau cap avec cette version : la Pop S conserve en effet toute la puissance technologique de la gamme Pop (débits élevés jusqu'à 5 Gbit/s partagés et Wi-Fi 7) mais supprime totalement le décodeur Player. Vous profitez ainsi de la performance brute de Free à un tarif plus attractif, sans encombrer votre meuble TV d'un boîtier inutile.

Pourquoi ce choix est-il rentable ?

L'économie réelle ne se limite pas aux quelques euros de différence sur l'abonnement mensuel. En optant pour une box sans TV, vous évitez également les frais de location de décodeur (souvent cachés dans le prix global) et vous réduisez votre consommation électrique domestique.

De plus, la majorité des foyers sont désormais équipés de Smart TV ou de boîtiers type Apple TV ou Chromecast. Ces appareils remplacent avantageusement l'interface souvent vieillissante des box opérateurs, tout en offrant un accès direct à toutes les plateformes de vidéo à la demande.