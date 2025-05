Voici une sélection des meilleures offres de box fibre sans service TV disponible en ce moment, idéales pour ceux qui privilégient une connexion internet rapide sans payer pour des services inutilisés :

1. La Boîte Sosh Fibre

Proposée à 19,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 25,99 €/mois, la Boîte Sosh sans engagement inclut un débit descendant de 1 Gb/s et les appels illimités vers les fixes de France, des DOM et de plus de 100 destinations internationales. Elle est idéale pour les utilisateurs recherchant une connexion fiable à petit prix.

2. RED Box Fibre

À 20,99 €/mois sans engagement, la RED Box garantit un tarif fixe sans augmentation après la première année. Elle offre un débit descendant de 1 Gb/s et inclut les appels illimités vers les fixes de 100 pays ainsi que vers les mobiles de France. Les frais de mise en service sont également offerts en ce moment.

3. B&YOU Pure Fibre

Pour 23,99 €/mois sans engagement, cette box offre un débit descendant jusqu'à 8 Gb/s avec le WiFi 7. Ne comprenant ni TV ni téléphonie fixe, elle vise donc ceux cherchant uniquement du très haut débit sans aucun autre service.

4. Série Spéciale Freebox Pop S



Maintenant proposée à 23,99 €/mois sans engagement, cette offre de Free affiche un débit descendant jusqu’à 5 Gb/s, inclut les appels illimités vers les fixes et reste compatible avec le répéteur WiFi 7, disponible sur demande. Le tarif est d'autant plus attractif qu’il est garanti pendant 5 ans.

5. Orange Série Spéciale Just Livebox Fibre

Proposée à 19,99 €/mois pendant 6 mois, puis 33,99 €/mois avec un engagement de 12 mois, la Just Livebox Fibre offre un débit descendant de 1 Gb/s. Elle inclut les appels illimités vers les fixes et mobiles.