Actuellement, Bouygues Télécom, RED, Sosh, SFR et Orange proposent des box fibre sans variation de prix dans le temps. Découvrez leurs offres ci-dessous.

Bouygues Télécom : B&You Pure Fibre

Disponible à 23,99 €/mois et sans engagement, la B&You Pure Fibre est une box sans TV ni téléphonie avec :

Jusqu'à 8 Gbit/s en descendant et 1 Gbit/s en montant,

WiFi 6E + WiFi intelligent,

Un répéteur WiFi 6 en option pour 4 € par mois.

À noter que des frais de mise en service de 48 € s'appliquent.

RED by SFR : RED Box

Sans engagement, la RED Box est proposée à 23,99 €/mois avec :

Jusqu'à 1 Gbit/s en symétrique,

WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et les mobiles de France,

L'application RED TV avec 35 chaînes.

En ce moment, les frais de mise en service de 39 € sont offerts.

Pour le même prix que la B&You Pure Fibre, vous bénéficiez ici d'une application TV et des appels illimités en plus. Cependant, les débits sont beaucoup moins élevés. Il est possible de les augmenter un peu et de passer au WiFi 6, mais vous devrez débourser pour cela 7 € par mois.

Un décodeur et des chaînes en plus sont aussi proposés en option.

Sosh : Série Spéciale Sosh Fibre

La Série Spéciale Sosh Fibre est à 25,99 €/mois sans engagement. Elle comprend :

Jusqu'à 400 Mbits/s en symétrique,

WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales,

L'appli TV d'Orange offerte sur demande,

Le réseau fibre d'Orange,

Le raccordement inclus,

Une option Décodeur TV pour 5 €/mois.

En ce moment, 2 mois vous sont offerts.

Légèrement plus chère que la B&You Pure Fibre et la RED Box, la Boîte Sosh propose également des débits parmi les plus bas disponibles. Néanmoins, on bénéficie ici du réseau fibre d'Orange.

SFR : SFR Fibre Starter

La box SFR Fibre Starter vous engage sur 1 an et est disponible à 29,99 €/mois avec :

Jusqu'à 1 Gbit/s en symétrique,

WiFi 5,

Les appels illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM vers les fixes de 100 destinations,

Les appels depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine,

Le décodeur SFR Box 7 TV avec 160 chaînes OU l'appli SFR TV,

Une box de poche 4G en option pour 5 €/mois,

Un répéteur WiFi en option,

200 Go offerts sur votre forfait pour les clients mobile SFR ou RED jusqu'au raccordement.

Ici, le décodeur est inclus et propose un large choix de chaînes. Les appels vers les mobiles sont également pris en charge, mais non illimités.

Orange : Série Spéciale Livebox Fibre

La Série Spéciale Livebox Fibre d'Orange vous engage sur 1 an et est proposée à 39,99 €/mois ou 34,99 €/mois pour les clients mobile.

Elle inclut :

Jusqu'à 1 Gbit/s en descendant et 700 Mbit/s en montant,

WiFi 5 + WiFi intelligent,

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 110 destinations,

Appels illimités vers les mobiles aux USA et Canada,

Décodeur Ultra HD 4K avec 200 chaînes TV incluses,

Appli TV d'Orange,

Services de vidéo, répéteur, box de poche, second décodeur et clé TV disponibles en option.

Orange offre également 2 mois gratuits en ce moment.

Sachez que si vous voulez bénéficier du WiFi 6, SFR propose la box Fibre Power avec WiFi 6 inclus et avec des débits plus élevés à 36,99 €/mois, un peu moins cher que la Série Spéciale Livebox Fibre d'Orange avec WiFi 5.