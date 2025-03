À l'heure où les appareils connectés se multiplient et que le streaming en 4K ou 8K, le cloud gaming et le télétravail deviennent essentiels, une fibre à très haut débit assure une navigation ultra-fluide, même pour les foyers les plus connectés. Découvrez les meilleures offres disponibles actuellement.

Free : Freebox Ultra et Ultra Essentiel

Freebox Ultra Essentiel : 39,99 €/mois pendant 1 an puis 49,99 €/mois

Elle propose des débits jusqu’à 8 Gb/s en symétrique avec WiFi 7.

280 chaînes sont incluses, et CANAL+ La chaine en live, Disney+ standard avec pub et Max Basic avec pub sont offerts pendant 3 mois.

Netflix, Prime Video, Apple TV+ et Cafeyn sont eux disponibles directement en option sans période d'essai.

Les appels sont illimités vers les fixes de plus de 110 destinations ainsi que vers les mobiles de France, DOM et Europe.

Freebox Ultra : 49,99 €/mois pendant 1 an puis 59,99 €/mois

Intéressante si vous souhaitez davantage d'options TV déjà incluses, elle intègre donc en plus CANAL+ La chaine en live, Universal+, Netflix+ standard avec pub, Prime Video, Disney+ standard avec pub, Cafeyn, Prime Music et Amazon Prime.

SFR Fibre Premium

La SFR Fibre Premium est à 44,99 €/mois, avec en ce moment les frais d'ouverture de service de 49 € offerts.

Elle comprend :

Jusqu'à 8 Gb/s en symétrique et WiFi 6 ,

et , Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les mobiles en France métropolitaine et Europe,

Décodeur 4K avec 200 chaînes,

Application SFR TV,

Deuxième décodeur ou appli SFR TV sur TV connectée au choix,

Box de poche 4G incluse,

200 Go offerts pour les clients mobile SFR ou RED jusqu’au raccordement,

Jusqu’à 2 répéteurs inclus sur demande.

Après 9 mois de gratuité, vous pouvez également choisir l’un des services de streaming suivants : Netflix Standard avec pub Bouquet Famille, Disney+ Standard avec pub + Bouquet Famille, Amazon Prime + Bouquet Famille.

Bouygues Telecom : Bbox ultym et B&You Pure Fibre

B&You Pure Fibre : 23,99 €/mois



La B&YOU Pure Fibre de Bouygues Telecom est une box conçue uniquement pour l’Internet fibre, sans inclure de services additionnels tels que la télévision ou la téléphonie fixe.

Compatible avec le WiFi 6E, elle offre des performances parmi les meilleures du marché. Les foyers éligibles à la norme XGS-PON peuvent bénéficier d’un débit allant jusqu’à 8 Gb/s, tandis que les autres profiteront d’un débit de 2 Gb/s en réception et 900 Mb/s en envoi, supérieur à la moyenne des offres concurrentes.

Bbox ultym : 42,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

La box offre un débit allant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi avec le WiFi 6E.

Les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en France, Europe et Suisse, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. Côté télévision, elle intègre un décodeur 4K HDR compatible WiFi, avec plus de 180 chaînes incluses.

L’offre inclut Prime Video, Universal+ et Cafeyn gratuits pendant un an, avant de devenir payants. Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 peuvent également être fournis selon le diagnostic, et une connexion WiFi de secours est assurée en cas de coupure.

Orange Livebox Max Fibre

La Livebox Max Fibre est proposée à 34,99 €/mois pendant 6 mois, puis à 57,99 €/mois (ou 52,99 €/mois pour les clients mobile Orange), avec en ce moment 2 mois offerts.

Voici ce qu'elle inclut :

Jusqu'à 8 Gb/s en symétrique et WiFi 6E ,

et , Décodeur TV 6 avec 200 chaînes incluses,

TV d'Orange accessible via l'application et sur TV connectée,

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations et vers les mobiles de France, UE, DOM, USA et Canada,

Orange Cybersecure , pour protéger jusqu'à 10 appareils,

, pour protéger jusqu'à 10 appareils, Au choix : un deuxième décodeur TV 6 ou une clé TV,

Jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 sur demande.

La Livebox Max Fibre propose également 5 €/mois de remise sur Netflix, Disney+ et Max, même si vous êtes déjà abonné.