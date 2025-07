Du haut débit, un décodeur inclus et un prix abordable et fixe : c'est ce que proposent en ce moment Orange, SFR et Bouygues Télécom dans leurs offres fibre.

Pour vous aider à choisir, passons en revue ce que chaque opérateur propose en détail.

Orange Série Spéciale Livebox Lite Fibre

Elle est proposée au prix de 29,99 €/mois avec une période d'engagement de 12 mois. Elle inclut une connexion fibre via la Livebox 5, offrant des débits allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, le tout avec le WiFi 5.

L'offre TV est la plus complète des trois, avec 200 chaînes incluses accessibles via le décodeur UHD 4K. Côté téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 110 destinations, ainsi que vers les mobiles des USA et du Canada.

Pour qui est-elle idéale ?



Cette box est parfaite pour les familles et les grands consommateurs de télévision, grâce à son bouquet de 200 chaînes, le plus riche des trois offres. Elle est également très intéressante pour ceux qui ont des proches en Amérique du Nord, grâce aux appels illimités vers les mobiles de cette zone, une caractéristique unique dans cette comparaison.

SFR Fibre Power S

La SFR Fibre Power S est proposée à 29,99 €/mois et est soumise à un engagement de 12 mois. Elle se distingue par sa connexion fibre performante offrant un débit symétrique allant jusqu'à 1 Gb/s, le tout géré par la SFR Box 8 qui est compatible WiFi 6.

Elle comprend 160 chaînes TV accessibles via le décodeur 4K SFR Box 7 TV. Appels illimités vers les fixes

Côté téléphonie, elle inclut les appels illimités depuis un téléphone branché sur la box vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les mobiles de France métropolitaine.

Pour qui est-elle idéale ?



Cette offre est taillée pour les utilisateurs exigeants sur la performance de leur connexion internet, en particulier sur la vitesse d'envoi. Le débit symétrique de 1 Gb/s est un atout majeur pour les créateurs de contenu, les télétravailleurs qui envoient de gros fichiers, ou les streamers qui ont besoin d'une connexion montante très rapide et stable.

Bouygues Telecom Série Spéciale client B&You

Cette offre est une exclusivité réservée aux clients mobiles B&You, proposée au prix de 29,99 €/mois et sans engagement. La connexion fibre offre un débit jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, avec un modem compatible WiFi 6 doté du WiFi intelligent.

L'offre TV inclut plus de 180 chaînes, accessibles via le décodeur TV Bbox 4K. Côté téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays.

Pour qui est-elle idéale ?

Cette box est la solution parfaite pour les clients B&You actuels qui recherchent une offre fibre performante sans vouloir s'engager sur 12 mois. Sa grande force est sa flexibilité, idéale pour les personnes qui souhaitent pouvoir changer d'offre facilement ou qui ne veulent pas être liées par un contrat longue durée.

Mentionnons également la Freebox Révolution Light qui se présente comme une alternative intéressante, notamment grâce à son tarif promotionnel. Elle est en effet moins chère que les autres offres durant la première année, ce qui permet de réaliser des économies significatives.

Elle est proposée à 19,99 €/mois pendant un an, avant que son prix ne passe à 29,99 €/mois, s'alignant ainsi sur le tarif des autres box après la période promotionnelle.

Au-delà de son prix, elle offre une connexion fibre avec un débit allant jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi. Elle se démarque surtout par ses équipements intégrés : un disque dur de 250 Go pour stocker et enregistrer des contenus et un lecteur Blu-Ray intégré au Player TV, des fonctionnalités uniques dans cette comparaison. L'offre TV est également très riche avec plus de 260 chaînes incluses et le service de VOD OQEE Ciné. Enfin, les appels sont illimités vers les fixes de plus de 110 destinations.