Pour ce mois de décembre 2025, deux offres fibre se détachent très clairement du lot. Elles représentent le "haut du panier" technologique et dominent les classements de popularité et de performance : la Freebox Ultra et la Livebox Max d'Orange.

Ce sont les deux seules box grand public à proposer massivement le Wi-Fi 7 et des débits symétriques (aussi rapides en envoi qu'en réception) pouvant atteindre 8 Gbit/s.

1. Freebox Ultra : la reine du contenu

La Freebox Ultra est actuellement la box la plus complète du marché, sans équivalent réel en termes de services inclus.

Débit descendant (téléchargement) : 8 Gbit/s

Débit montant (envoi) : 8 Gbit/s (débits symétriques)

(débits symétriques) Wi-Fi : Wi-Fi 7 (quad-band)

(quad-band) Matériel inclus : répéteur Wi-Fi 7 (sur demande) + Pocket Wi-Fi 4G (sur demande)

Streaming INCLUS : Netflix, Disney+, Prime Video, Universal+, Canal+ Live

TV : 340 chaînes (Free Ciné + bouquet TV by Canal)

Engagement : sans engagement

Prix 1ère année : 49,99 €/mois

Prix après 1 an : 59,99 €/mois

➡️ Pourquoi la choisir ? si vous êtes abonné à plusieurs services de streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime), cette box est une affaire en or. En cumulant les prix de ces abonnements séparés, la box est "rentabilisée".

2. Orange Livebox Max : l'excellence du réseau et du Wi-Fi partout

Orange mise tout sur la fiabilité. La Livebox Max inclut jusqu'à 3 répéteurs Wi-Fi sur demande, ce qui est idéal pour les très grandes maisons ou les murs épais.

Débit descendant (téléchargement) : jusqu'à 8 Gbit/s

Débit montant (envoi) : jusqu'à 8 Gbit/s (débits symétriques)

(débits symétriques) Wi-Fi : Wi-Fi 7 (tri-bande)

(tri-bande) Matériel inclus : jusqu'à 3 répéteurs Wi-Fi 6 (sur demande) + Airbox 4G 20 Go (pour avoir internet en vacances ou en cas de panne)

Streaming : NON INCLUS (mais remises de -5 €/mois sur Netflix, Disney+, Apple TV+ et Ligue 1+)

TV : 200 chaînes (décodeur TV 6 ultra compact 4K + 2ème décodeur sur demande)

Engagement : Engagement 12 mois

Prix 1ère année : 47,99 €/mois

Prix après 1 an : 57,99 €/mois

➡️ Pourquoi la choisir ? pour la "Sérénité Wi-Fi" : Orange garantit une couverture totale du logement.

L'alternative la plus populaire du moment (rapport qualité / prix)

Si mettre 50 € ou 60 € par mois dans une box vous semble excessif, l’option la plus prisée actuellement pour le "grand public" reste la Freebox Pop.

Prix : 29,99 €/mois pendant 1 an, puis 39,99 €.

29,99 €/mois pendant 1 an, puis 39,99 €. Débit : 5 Gbit/s partagés (très rapide).

5 Gbit/s partagés (très rapide). Wi-Fi : Wi-Fi 7 (rare à ce prix).

Wi-Fi 7 (rare à ce prix). Avantage : sans engagement et un prix qui reste sous la barre psychologique des 40 € la deuxième année.

Verdict ?

➡️ Prenez la Freebox Ultra si : vous consommez beaucoup de streaming (Netflix/Disney+) et vous voulez le débit le plus rapide possible sans engagement. C'est l'offre "tout compris" ultime.



➡️ Prenez la Livebox Max si : vous avez une grande maison (besoin de répéteurs), vous privilégiez la stabilité du réseau Orange avant tout et voulez un service client premium.