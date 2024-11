Découvrez les 4 box fibre les plus économiques pour ceux qui recherchent l'essentiel : sans décodeur ni options et adaptées pour des besoins de connexion modérés.

Bbox fit : le forfait fibre le moins cher pendant 1 an

La Bbox fit de Bouygues Télécom est proposée à 19,99 € par mois pendant 1 an puis passe à 32,99 € par mois. L'abonnement vous engageant justement pendant 1 an, vous pouvez donc le résilier après cette période afin de ne pas avoir à payer le plein tarif.

La Bbox fit inclut :

Débit de jusqu’à 600 Mb/s en symétrique,

L'installation fibre et Bbox clé en main,

Les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays,

Une clé 4G et 200 Go à votre disposition dès la souscription.





RED box : un prix fixe et 2 mois offerts

La box RED by SFR est à 24,99 € par mois sans changement de tarif et sans engagement, et avec en ce moment 2 mois offerts.

Elle comprend :

Jusqu’à 500 Mb/s en symétrique avec WiFi 5,



Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays et les mobiles de France,

L'application RED TV avec 35 chaînes,

Le raccordement.

À noter que vous pouvez choisir des débits plus élevés et un décodeur en option.

Série Spéciale Sosh Fibre : la fibre d'Orange à un tarif plus abordable

La Boîte Sosh est disponible à 25,99 € par mois, sans variation de prix et sans engagement.

Elle propose :

Jusqu’à 400 Mb/s en symétrique avec WiFi intelligent,

Les appels illimités vers la France métropolitaine, les DOM et plus de 100 pays,

L'appli TV d'Orange,

Le réseau Fibre Orange,

Le raccordement inclus.

La nouvelle référence B&You Pure fibre

Nouvelle offre présentée cette semaine, la B&You Pure fibre se concentre sur l'accès à Internet en faisant l'impasse sur la téléphonie et la TV.

Affichée au tarif de 23,99 € par mois, sans engagement, la box est avec une compatibilité Wi-Fi 6E et un répéteur Wi-Fi 6 est en option pour 4 € par mois.

Les débits proposés sont impressionnants avec jusqu'à 8 Gbit/s en descendant et 1 Gbit/s de débit montant (sous réserve d'éligibilité et d'équipement compatible, sinon c'est respectivement jusqu'à 2 Gbit/s partagés et 900 Mbit/s).

Signalons également ces autres forfaits fibre intéressants, dont deux avec des débits plus élevés :