D'après le baromètre des prix d'Ariase pour mai 2024, le tarif mensuel moyen d'un abonnement à une box fibre d'entrée de gamme pour un nouveau client est tombé à 29,57 € : pour la première fois depuis août 2022, l'indice annuel affiche donc bien une baisse, aussi modeste soit-elle, qui a le mérite de faire passer le prix moyen sous la barre symbolique des 30 €/mois.

Cette réduction a été rendue possible grâce à l'introduction de la nouvelle box sans TV d'Orange et à l'extension des périodes de promotion des Bbox Bouygues Telecom passant de 6 à 12 mois.

Orange Série Spéciale Just Livebox

La nouvelle Série Spéciale Just Livebox d'Orange est à 19,99 € /mois pendant 6 mois puis à 33,99 €/mois et s'adresse à ceux qui veulent bénéficier de la fibre d'Orange sans télévision, et au meilleur prix.



Elle propose ainsi les mêmes avantages que l'offre Livebox Fibre d'entrée de gamme, le décodeur TV et la TV d'Orange en moins, avec un débit de jusqu'à 400 Mbit/s en symétrique, le WiFi 5 et les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM ainsi que les fixes de plus de 110 destinations.

Les offres Bbox de Bouygues Telecom

Bouygues Télécom a récemment ajusté sa gamme d'offres Bbox fibre en prolongeant sa période de promotion de 6 à 12 mois. Bien que des augmentations de tarifs soient observées la première année, elles sont en fait compensées par des réductions de prix la seconde année et les suivantes sur plusieurs offres, ce qui est donc au final plus avantageux. Voici les nouveaux tarifs :

Bbox fit : passée de 18,99 € à 19,99 €/mois pendant 12 mois au lieu de 6 mois, avec un tarif inchangé la deuxième année (32,99 €/mois), elle permet 72 € d'économies la première année pour les nouveaux abonnés par rapport à l'offre précédente.





Bbox must : son tarif augmente de 8 €/mois la première année en échange d'une promotion de 12 mois, avant de baisser de 3 €, à 39,99 €/mois, par rapport à l'ancien forfait, soit une économie annuelle de 36 €.





Bbox ultym : elle est maintenant proposée à 42,99 €/mois pendant 12 mois, soit une augmentation de 10 €, mais sur une période de promotion doublée. À partir de la deuxième année, le tarif passe à 47,99 €/mois, soit 5 €/mois de moins qu'auparavant, permettant une économie annuelle de 60 €.



Si vous souhaitez faire des économies, vous savez ce qu'il vous reste à faire !