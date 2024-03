Surfer ou télécharger à la vitesse de l'éclair, c'est bien, mais certains ont d'autres besoins et veulent également bénéficier du très haut débit sur l'upload, pour par exemple envoyer de gros fichiers à des amis, ou bien pour héberger un serveur à la maison. Découvrons deux offres qui répondent à ces attentes avec des débits symétriques de pas moins de ... 8 Gb/s !!

Freebox Ultra Essentiel

La Freebox Ultra Essentiel est à 39,99 €/mois pendant 1 an puis à 49,99 €/mois et est sans engagement.

Elle inclut :

Des débits de jusqu'à 8 Gb/s en symétrique (upload et download),

Le Wi-Fi 7,

Un répéteur Wi-Fi 7 (sur demande),

Une box de poche Wi-Fi 4G (sur demande),

Le Player TV Free 4K avec + de 280 chaînes dont OQEE by Free, Free Ligue 1 Uber Eats et TV by Canal,

Les appels illimités vers les fixes de + de 110 destinations,

Les appels illimités vers les mobiles de France, DOM, Europe et plus.

Cette box vous permet également de bénéficier du forfait mobile Free 5G avec internet 5G / 4G en illimité à 9,99 €/mois pendant 1 an puis à 15,99 €/mois.

La Freebox Ultra est également disponible à 49,99 €/mois pendant 1 an puis à 59,99 €/mois sans engagement. Elle propose les mêmes avantages que l'Essentiel, avec en plus Amazon Prime, Disney+, Netflix, Universal+ et Canal+ la chaîne en live.

SFR Fibre Premium

La box SFR Fibre Premium est au prix de 44,99 €/mois sans changement de tarif après un an et sans engagement.

Elle propose :

Jusqu'à 8 Gb/s symétriques,

Le WiFi 6,

Jusqu'à 2 répéteurs Smart WiFi (sur demande),

Une box de poche Wi-Fi 4G,

Le décodeur SFR Box 8 TV 4K HDR avec 200 chaînes + décodeur secondaire,

Un module SFR Box 8X (sur demande),

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille inclus pendant 9 mois puis à 5,99 €/mois,

Disney+ Standard et Bouquet Famille inclus pendant 9 mois puis à 8,99 €/mois,

Les appels illimités.

Vous pouvez également trouver d'autres forfaits fibre avec des débits moins élevés, comme par exemple :