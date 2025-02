Avec la multiplication des appareils connectés, le streaming en 4K ou 8K, le cloud gaming et le télétravail, une fibre à très haut débit garantit une navigation ultra-fluide, même pour les foyers les plus connectés. Découvrez les 3 offres du moment.

Orange Livebox Max Fibre

La Livebox Max Fibre est proposée à 34,99 €/mois pendant 6 mois puis à 57,99 €/mois, ou à 34,99 €/mois pendant 6 mois puis 52,99 €/mois si vous êtes client mobile. L'abonnement vous engage sur 1 an et en ce moment, 2 mois vous sont offerts.

Voici ce que propose la box :

Jusqu'à 8 Gbit/s en symétrique ,

, WiFi 6E ,

, Décodeur TV 6 avec 200 chaînes incluses,

TV d'Orange en application et sur TV connectée,

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations,

Appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, UE, DOM, USA et Canada,

Orange Cybersecure,

Au choix : 2ème décodeur TV 6 ou clé TV,

Jusqu'à 3 répéteurs WiFi 6 sur demande.

La Livebox Max Fibre vous offre également 5 €/mois de remise par plateforme de streaming (Netflix, Disney+ et Max), et ce même si vous êtes déjà abonné.

Si elle est d'abord proposée au prix le plus bas des 3 box, 34,99 €, cela n'en fait pas la moins chère sur 1 an, mais la deuxième moins chère après SFR à cause de son augmentation.

Cependant, elle inclut le WiFi 6E (contrairement au WiFi 6 de SFR), une remise sur les plateformes de streaming, les appels illimités sur les mobiles ou encore la solution de cybersécurité Orange Cybersecure, qui permet de sécuriser jusqu'à 10 ordinateurs, mobiles ou tablettes.

SFR Fibre Premium

La box SFR Fibre Premium est à 44,99 €/mois sans engagement, avec en ce moment 1 mois offert sur demande.

Jusqu'à 8 Gbit/s en symétrique ,

, WiFi 6 ,

, Appels illimités depuis la France métropolitaine, l'UE et les DOM vers les fixes de 100 destinations,

Appels depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine inclus,

Décodeur 4K avec 200 chaînes OU appli SFR TV,

2ème décodeur OU appli SFR TV,

Box de poche 4G incluse,

200 Go offerts pour les clients mobile SFR ou RED jusqu'au raccordement,

Jusqu'à 2 répéteurs WiFi offerts sur demande.

Vous pouvez également choisir en option l'un des services de streaming suivants après une période de gratuité :

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille inclus 9 mois puis 5,99 €/mois,

Disney+ Standard avec pub et Bouquet Famille inclus 9 mois puis 5,99 €/mois,



Prime et Bouquet Famille inclus 9 mois puis 6,99 €/mois.



Il s'agit de la moins chère des 3 box, hors options. S'il n'y a ici pas d'augmentation de tarif à signaler, il est à noter que les appels vers les mobiles sont inclus mais non illimités. De plus, seul le WiFi 6 est disponible, contrairement à Orange et Free qui eux proposent le WiFi 6E et 7. En revanche, l'offre inclut 2 répéteurs gratuits et 3 services de steaming offerts pendant 9 mois.

Freebox Ultra

La Freebox Ultra est au tarif de 49,99 €/mois pendant 1 an puis 59,99 €/mois et est sans engagement.

Jusqu'à 8 Gbit/s en symétrique ,

, WiFi 7 ,

, Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine, UE, DOM et certaines destinations (Etats-Unis, Chine, Canada, Cambodge...) ainsi que illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

Player TV Free 4K avec plus de 280 chaînes dont Universal+ et CANAL+ La chaîne en live,

Disney+ Standard avec pub inclus,

Netflix Standard avec pub inclus,

Prime Video avec pub inclus,

Cafeyn inclus,

Appli TV OQEE by Free,

Box de poche 4G incluse sur demande,

Jusqu'à 4 répéteurs WiFi 7 dont 1 inclus sur demande.

Vous pouvez également choisir en option :

Max inclus 3 mois puis à 5,99 €/mois,

Un 2ème Player TV Free 4K pour 4,99 €/mois.

La Freebox Ultra est la plus onéreuse des trois box, et pour cause : c'est la plus complète et la seule à proposer le WiFi 7 ainsi que les services de streaming inclus.

On peut tout de même profiter du tarif réduit pendant une année entière et non pas 6 mois seulement comme c'est le cas chez Orange. De plus, l'offre étant sans engagement, il est tout à fait possible de se désabonner avant l'augmentation.