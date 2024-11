Le streaming de contenus en haute définition, les jeux en ligne, le télétravail ou encore le transfert de fichiers volumineux exigent une connexion à la fois rapide et stable. Pour un usage intensif d’internet au quotidien, la fibre à très haut débit devient souvent incontournable, notamment sur la partie upload.

Voici les différentes offres disponibles chez les opérateurs nationaux pour répondre à ces besoins.

SFR Fibre Premium

La box SFR Fibre Premium est à 44,99 € par mois sans engagement ni changement de tarif. Elle propose :

Jusqu'à 8 Gb/s de débit en symétrique avec WiFi 6,

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe,

Le décodeur SFR Box 8 TV 4K + 2ème décodeur inclus en option,

L'appli SFR TV avec 200 chaînes,

Une box de poche 4G incluse sur demande,

Jusqu'à 2 répéteurs Smart WiFi inclus sur demande (frais d'activation 10 €),

200 Go de data offerts sur forfait mobile pour les clients mobile SFR ou RED jusqu'au raccordement de la fibre.

Vous pouvez également ajouter l'un des services TV suivants :

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille & RMC Sport : inclus 9 mois puis à 20,99 €/mois,

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille : inclus 9 mois puis à 5,99 €/mois,

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille : RMC Sport : inclus 9 mois puis à 15 €/mois.

Bouygues Bbox ultym

La Bbox ultym est au tarif de 42,99 € par mois pendant 12 mois puis à 49,99 € par mois. Cependant, si vous êtes client mobile, le prix de votre box restera le même après les 12 mois. La Bbox ultym vous engage sur 1 an et comprend :

Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi avec WiFi 6E,

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse et vers les fixes de plus de 110 pays,

Le décodeur TV 4K HDR compatible WiFi avec p lus de 180 chaînes ,

Une clé 4G avec 200 Go,

Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 inclus selon le diagnostic WiFi.





Les services payants suivants vous sont aussi proposés avec la Bbox ultym :

Universal+ : offert 12 mois puis à 5,99 €/mois,

Prime : offert 12 mois puis à 6,99 €/mois,

Cafeyn : offert 12 mois puis à 9,99 €/mois.

Orange Livebox Max Fibre

La Livebox Max Fibre d'Orange est disponible à 34,99 € par mois pendant 6 mois puis à 57,99 € par mois et vous engage pendant 1 an.

Si vous êtes client mobile, le tarif est réduit à 52,99 € par mois au lieu de 57,99 € après les 6 mois.

Voici ce que propose la Livebox Max :

Jusqu'à 8 Gb/s en symétrique avec WiFi 6E,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et de plus de 110 destinations,

Les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada,

Le décodeur TV 6 avec plus de 180 chaînes,

L'appli TV d'Orange,

Jusqu'à 3 répéteurs WiFi 6 inclus sur demande,

Le pack Orange Cybersecure inclus sur demande,

Une Airbox 20 Go incluse sur demande,

Une clé TV ou second décodeur TV au choix (frais d'activation 10 €).

De plus, Orange vous offre une remise de 5 € par mois par plateforme de streaming Netflix, Disney+ et Max, et ce même si vous êtes déjà abonné.

Freebox Ultra

La Freebox Ultra est proposée à 49,99 € par mois pendant 1 an puis à 59,99 € par mois et est sans engagement. Elle inclut :

Jusqu'à 8 Gb/s en symétrique avec WiFi 7 ,

, Les appels vers les mobiles en France métropolitaine / Europe / DOM (et autres destinations) ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations,

Le Player TV Free 4K Dolby Vision / Atmos avec plus de 280 chaînes dont Universal+ et CANAL+ La chaîne en live,

L'appli TV OQEE,

OQEE Ciné,

Une box de poche 4G (sur demande),

Jusqu'à 4 répéteurs WiFi 7 dont un inclus sur demande,

Disney+ Standard avec pub, Netflix Standard avec pub et Amazon Prime.

Vous pouvez également opter pour Max, offert pendant 3 mois puis à 5,99 €/mois sans engagement.