Découvrez ci-dessous les offres fibre de Bouygues Télécom, RED by SFR et Free, qui se distinguent par leurs prix attractifs, leurs débits élevés et leurs services conçus pour répondre à tous les besoins.

B&YOU Pure fibre : du très haut débit et... c'est tout !

Dernière née de chez Bouygues Télécom, la B&YOU Pure fibre est la seule box proposant vraiment l'essentiel : une connexion très haut débit, sans appels ni TV, et ce à un prix imbattable. Elle est en effet disponible à seulement 23,99 €/mois, sans changement de tarif et sans engagement.

Elle comprend donc :

Jusqu'à ↓ 8 Gb/s et ↑ 1 Gb/s (selon éligibilité),

Le WiFi 6E,

Un répéteur WiFi en option pour 4 €/mois,

Une assistance 24h/24 via l'application et par téléphone les 2 premiers mois.

RED Box : la mise en service offerte pour Noël

La RED Box est proposée à 23,99 €/mois sans engagement ni changement de prix. La mise en service, d'une valeur de 39 €, est également offerte à l'occasion des fêtes. Ici, le débit reste tout à fait satisfaisant et s'accompagne des appels illimités.

La RED Box inclut :

Jusqu'à 1 Gb/s en symétrique,

Le WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et les mobiles de France,

L'application RED TV avec 35 chaînes,

La mise en service gratuite en ce moment.

Si vous souhaitez ajouter un décodeur, avoir plus de chaînes et / ou augmenter les débits, vous avez la possibilité de choisir ces options payantes.

Freebox Révolution Light : LA box de référence

Proposée à l'origine au prix de 29,99 €/mois, La Freebox Révolution Light a vu son prix tomber le mois dernier à seulement 19,99 €/mois la première année puis 29,99 € ensuite.

La box est toujours plébiscitée pour son excellent rapport qualité-prix et ses nombreux services TV inclus.

Elle inclut :

Jusqu'à ↓ 1 Gb/s et ↑ 600 Mb/s,

Le WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

Le player TV Révolution HD avec 230 chaînes, un lecteur Blu-Ray intégré et l'accès à OQEE Ciné,

Un disque dur de 250 Go (intégré).

Vous pouvez également ajouter en option les chaînes ou services de streaming suivants :

Prime Video : 6,99 €/mois, sans engagement,

: 6,99 €/mois, sans engagement, Netflix : à partir de 5,99 €/mois,

: à partir de 5,99 €/mois, Canal+ : à partir de 22,99 €/mois,

: à partir de 22,99 €/mois, Famille by Canal : 4,99 €/mois,

: 4,99 €/mois, Max : à partir de 5,99 €/mois.

De plus, vous bénéficierez d’un accès aux applications mobiles telles que Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.