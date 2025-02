Que vous cherchiez l’essentiel, des options TV ou encore un très haut débit, Bouygues Télécom propose une gamme de box fibre adaptée à tous les usages. Découvrez les abonnements actuellement disponibles et trouvez l’offre qui vous convient le mieux

Série Bbox

Bbox fit

Il s'agit de la moins onéreuse des 3 Bbox, avec des débits de jusqu'à 600 Mo/s en symétrique ainsi que les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. Elle ne propose aucune option TV.

La Bbox fit est à 19,99 €/mois pendant 12 mois puis à 32,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Bbox must

Elle propose jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi avec WiFi 6.



On a ici les appels illimités vers les mobiles en France en plus des fixes, et vers les fixes de plus de 110 pays.

Côté TV, on bénéficie d'un décodeur 4K compatible WiFi avec plus de 180 chaînes. Prime, Universal ainsi que Cafeyn sont tous les trois gratuits pendant 6 mois, puis ensuite proposés en option.

La Bbox must est au tarif de 34,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois avec engagement de 1 an. Cependant, si vous êtes client mobile, le prix restera le même après les 12 mois.





Bbox ultym

Bbox haut de gamme, l'ultym propose jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi avec le WiFi 6E.

Les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en Europe et en Suisse en plus de la France, et toujours vers les fixes de plus de 110 pays.

Le décodeur TV est un décodeur 4K HDR compatible WiFi, avec plus de 180 chaînes incluses.

Prime, Universal et Cafeyn sont ici offerts pendant 1 an avant de devenir payants.

Autres avantages intéressants : jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 peuvent être inclus selon le diagnostic et le WiFi est garanti même en cas de coupure.

La Bbox ultym est au prix de 42,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois avec un engagement de 1 an. Le prix reste inchangé après les 12 mois ici aussi pour les clients mobile.

Box fibre spéciales

B&You Pure Fibre

Il s'agit de la box fibre la plus simple du marché, sans option TV ni téléphonie, avec les même débits théoriques élevés que la Bbox ultym : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi avec le WiFi 6E.

Un répéteur WiFi 6 est également disponible en option pour 4 €/mois.

La B&You Pure Fibre est à 23,99 €/mois sans changement de prix et sans engagement.

Série spéciale Bbox (pour les clients B&You)

Réservée uniquement aux clients B&You, la Série spéciale Bbox propose jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi avec le WiFi 6. Au niveau des débits, on peut donc la placer entre la Bbox fit et la Bbox must.

Le décodeur TV 4K est inclus avec plus de 180 chaînes, et les appels sont illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

La Série spéciale Bbox est à 31,99 €/mois sans variation de tarif et sans engagement.