Une box 5G offre un accès à internet simple et rapide, sans besoin de connexion filaire, particulièrement utile dans les zones mal couvertes. Pour les foyers ou régions mal desservies par la fibre ou encore dépendantes de l'ADSL, cette solution peut être une alternative très intéressante.

Le 10 octobre, Orange a lancé la nouvelle version de sa box 5G+ Home, qui permet de se passer des box internet filaires traditionnelles. Cette solution, qui repose sur la technologie 5G « standalone » (SA), promet des débits théoriques allant jusqu'à 1 Gbit/s, bien au-delà des performances de la 5G non standalone.

Cette box utilise le réseau mobile pour offrir une connexion sans fil rapide et sans travaux d'installation. Le modèle, conçu par Nokia, est compatible avec le WiFi 6 et peut gérer jusqu'à 64 appareils connectés simultanément. De plus, en cas de coupure de la 5G, la box bascule automatiquement sur le réseau 4G d'Orange, garantissant une continuité de service.

L'installation est simple et aucun raccordement n'est nécessaire : il suffit d'insérer une carte SIM fournie dans la box et de la brancher au secteur pour profiter d'une connexion immédiate. Simple, rapide et efficace.

Orange inclut aussi l'accès à ses services de télévision moyennant un supplément de 5 € par mois. Les utilisateurs peuvent profiter des chaînes sur mobile via l'application TV d'Orange ou sur leur téléviseur avec une clé TV ou l’application TV d’Orange pour Smart TV.

Toutefois, il est à noter que la performance réelle dépend de divers facteurs comme la proximité des antennes et le nombre d’utilisateurs connectés, la couverture 5G restant encore limitée dans certaines régions, il faudra donc vérifier ce point, mais rassurez-vous vous aurez la possibilité de tester le service pendant les 14 premiers jours, et donc de résilier si les performances ne sont pas au rendez-vous.

La box 5G+ Home d'Orange est à 42,99 € par mois et est sans engagement, avec des frais d'activation de 29 € à prévoir. A noter que les 18-26 ans peuvent eux en profiter au tarif exceptionnel de 29,99 € par mois.



Signalons également deux box 5G à des prix comparables qui sont proposées par Bouygues et SFR, avec ici aussi des offres spéciales pour les moins de 26 ans :