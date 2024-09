Bouygues Télécom lance des offres fibre et 5G dont certaines destinées aux étudiants à un prix avantageux pour la rentrée.

On trouve tout d'abord la Série spéciale rentrée, une offre fibre complète avec TV incluse.

Elle comprend :

Jusqu’à 600 Mb/s en symétrique et WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays,

Le décodeur TV Bbox 4K avec plus de 180 chaînes,

Le raccordement inclus,

Une clé 4G et 200 Go disponibles dès la souscription de la box.





La box fibre Série spéciale rentrée de Bouygues Télécom est au prix de 24,99 € par mois pendant 1 an puis ensuite à 29,99 € par mois. Toutefois, si vous êtes client mobile Bouygues, le prix de l'abonnement restera fixe même après 1 an.



Bouygues propose une deuxième box fibre "Bbox -26 ans" avec des débits plus élevés, mais sans décodeur et sans les appels illimités. Elle est destinée aux jeunes de moins de 26 ans. On y retrouve :

Jusqu’à 1 Gb/s et 700 Mb/s avec WiFi 6,

L'installation incluse,

Internet dès le premier jour avec une clé 4G et 200 Go disponibles lors de la souscription.

La Bbox fibre -26 ans est à 24,99 € par mois sans engagement et sans changement de prix.

Enfin, pour ceux qui habitent dans une zone où la fibre n'est pas encore déployée et non loin d'une antenne 5G, Bouygues propose la 5G Box -26 ans, ici non plus sans TV ni appels illimités et destinée aux moins de 26 ans, avec :

Internet 5G en illimité avec jusqu'à 1,1 Gb/s et 58 Mb/s,

WiFi 6,

L’application B.tv avec 70 chaînes.

La 5G Box -26 ans est également à 24,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix.



Pour rappel, SFR propose également une box 5G à 39,99 € qui tombe à 29,99 € avec frais d'ouverture offerts pour les moins de 26 ans (1,1 Gb/s / 100 Mb/s).