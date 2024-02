En ce moment et jusqu'au 10 avril, 2 mois vous sont offerts sur tous les abonnements Livebox Fibre.

Voici un récapitulatif de toutes les offres fibre proposées.

À noter que le raccordement à la fibre est inclus dans toutes les box.

Livebox Fibre

Elle comprend :

Jusqu'à 500 Mbit/s de débit symétrique,

Le WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales.

Le décodeur TV UHD 4K avec 140 chaînes est disponible sur demande pour 40 €.

L'abonnement Livebox Fibre est à 24,99 €/mois pendant 6 mois puis à 42,99 €/mois (engagement 1 an) et donc avec 2 mois offerts.





Livebox Up Fibre

On y retrouve :

Jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi,

Le WiFi 6E,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales, et vers les mobiles de France métropolitaine, des DOM et d'Europe.





Sont disponibles sur demande :

Le décodeur TV UHD 4K avec 140 chaînes pour 40 €,

L'Enregistreur TV avec 100 heures d'enregistrement,

Un deuxième décodeur ou clé TV pour 10 €,

1 répéteur WiFi 6 pour 10 €,

La TV d'Orange sur TV connectée Samsung (valable pendant 24 mois).





L'offre Livebox Up Fibre est à 33,99 €/mois pendant 6 mois puis à 51,99 €/mois (engagement 1 an) plus 2 mois offerts.





Livebox Max Fibre

Elle propose :

Jusqu'à 5 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi,

Le WiFi 6E,

Les appels illimités vers les fixes de France, des DOM et de 110 destinations, et vers les mobiles de France, des DOM et d'Europe.





On peut également demander en option :

Le décodeur TV UHD 4K avec 140 chaînes pour 40 €,

L'Enregistreur TV avec 300 heures d'enregistrement,

Un deuxième décodeur ou clé TV pour 10 €,

Jusqu'à 3 répéteurs WiFi 6 (10 €/ répéteur),

La TV d'Orange sur TV connectée Samsung (valable pendant 24 mois),

Une Airbox 20 Go à 10 €,

Le filtrage des appels avec Stop Pub,

La Suite de Sécurité Orange pour protéger jusqu'à 5 appareils,

L'accompagnement WiFi Sérénité.





La Livebox Max Fibre est au prix de 39,99 €/mois pendant 6 mois puis à 57,99 €/mois (engagement 1 an).





Série Spéciale Livebox Fibre

Cette box comprend :

Jusqu'à 400 Mbit/s symétrique,

Le WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales.

Le décodeur TV UHD 4K avec 140 chaînes est disponible là aussi sur demande pour 40 €.

La Série Spéciale Livebox Fibre est au même prix que la Livebox Max Fibre, 39,99 €/ mois, cependant ici le tarif reste fixe donc même après un an (engagement 1 an).



Chez la concurrence, on peut trouver la box RED by SFR à 26 €/mois avec 1 mois offert, la SFR Fibre Starter à 23 €/mois pendant six mois puis à 35 €/mois, la Bbox Fit de Bouygues au prix de 19 €/mois pendant six mois puis à 33 €/mois, la boîte Sosh Fibre à 21 €/mois pendant six mois puis à 31 €/mois ou encore l'excellente Freebox Révolution Light à 29,99 € par mois sans variation de prix et offrant de nombreux services en plus, ce qui semble être la meilleure offre du moment.